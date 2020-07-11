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Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин Завершилась реставрация Дома Наркомфина — памятника эпохи конструктивизма. Как он теперь выглядит?
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Дайджест

Массовый митинг в Хабаровске, сериал по «Бэтмену» от HBO и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 19:16

В России за сутки выявили 6611 случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 720 547 заболевших, из них более 11 тыс. человек умерли. Правда, Росстат опубликовал число умерших от COVID-19 в мае, и оказалось, что их вдвое больше, чем сообщал оперативный штаб.

В Хабаровске прошел митинг в защиту арестованного губернатора Сергея Фургала. Его называют самым массовым за всю историю города: по официальным данным, на него пришли от 10 до 12 тыс. человек, по данным СМИ — от 30 до 35 тыс. протестующих.

В петербургской школе две девушки подняли радужный флаг рядом с российским триколором. С одной из них и ее родителями провели беседу, после чего передали информацию в комиссию по делам несовершеннолетних. Школьная администрация также обратилась в полицию, назвав акцию диверсией.

Instagram начал блокировать контент о конверсионной терапии. «Мы не позволим атаковать людей из‑за их сексуальной ориентации или гендерной идентичности», — заявила представительница социальной сети.

Генеральная прокуратура завершила масштабную проверку гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году и назвала причину смерти молодых людей. Они погибли из‑за снежной лавины и плохой видимости, которые не позволили им вернуться в палатку.

Хомяки оказались под угрозой вымирания. Их численность за последние годы резко сократилась из‑за уменьшения рождаемости: сейчас у хомяков появляются лишь пять или шесть детенышей в год, а раньше — более 20.

В Москве завершилась реставрация Дома Наркомфина — памятника эпохи конструктивизма. Зданию, построенному в 1928–1930 годах, вернули исторический облик. В нашем материале можно посмотреть, как оно теперь выглядит, и прочитать, что в нем будет, кроме жилых квартир.

Картину Рене Магритта «Триумфальная арка» продали на аукционе за 22,5 млн долларов. Она была написана в 1962 году и с того времени принадлежала трем владельцам.

Режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз снимет для HBO сериал в этой вселенной. Шоу станет продолжением картины, премьера которой запланирована на сентябрь следующего года.

HBO закрыл сериал «Беги», спродюсированный Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), после первого сезона. Представители телеканала заявили, что решение было принято совместно с шоураннеркой проекта Вики Джонс.

Участник группы Linkin Park Майк Шинода выпустил свой второй сольный альбом. Он называется «Dropped Frames Vol.1» и состоит из 12 песен, которые музыкант создал при помощи канала на твиче.

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