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Мэтт Ривз снимет для HBO сериал во вселенной «Бэтмена». Он станет продолжением фильма

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:34

На стриминговой платформе HBO Max появится сериал во вселенной «Бэтмена», сообщает TechCrunch. Его снимет режиссер Мэтт Ривз, который сейчас работает над новым полнометражным фильмом «Бэтмен».

Сериал, как сообщает издание, станет продолжением истории, рассказанной в фильме. Предположительно он выйдет в 2021 году, после премьеры полнометражной картины, которая намечена на 30 сентября 2021 года.

«Это удивительная возможность не только расширить видение мира, который я создаю в фильме, но и исследовать его с такой глубиной и подробностями, которые может позволить себе только формат сериала», — сказал Ривз.

Действие шоу будет происходить в полицейском департаменте Готэма. Над сценарием, помимо Мэтта Ривза, будет работать номинант «Оскара» Теренс Уинтер. Ривз отметил, что работать с Уинтером для него «настоящая мечта».

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