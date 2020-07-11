В Москве завершилась реставрация Дома Наркомфина на Новинском бульваре — одного из самых ярких памятников эпохи конструктивизма. Как сообщается на сайте мэра города, в здании не было капитального ремонта или реставрации на протяжении 80 лет, а в 2006 году его даже включили в международный список памятников мировой культуры, находящихся под угрозой уничтожения.

Здание было построено в 1928–1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников Народного комиссариата финансов СССР. Оно состояло из жилого и коммунального корпусов. Предполагалось, что этот дом отразит переход от старого уклада жизни к новому — коммунистическому. Люди, живущие в доме, должны были проводить большую часть свободного времени в коммунальном корпусе, где были общие детский сад, столовая, прачечная, спортзал и крыша с террасой, цветником и шезлонгами.