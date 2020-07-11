В Москве завершилась реставрация Дома Наркомфина на Новинском бульваре — одного из самых ярких памятников эпохи конструктивизма. Как сообщается на сайте мэра города, в здании не было капитального ремонта или реставрации на протяжении 80 лет, а в 2006 году его даже включили в международный список памятников мировой культуры, находящихся под угрозой уничтожения.
Здание было построено в 1928–1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников Народного комиссариата финансов СССР. Оно состояло из жилого и коммунального корпусов. Предполагалось, что этот дом отразит переход от старого уклада жизни к новому — коммунистическому. Люди, живущие в доме, должны были проводить большую часть свободного времени в коммунальном корпусе, где были общие детский сад, столовая, прачечная, спортзал и крыша с террасой, цветником и шезлонгами.
На протяжении всех лет советской власти дом перестраивался, теряя первоначальный вид: жилой комплекс отдавали под типографию и конструкторское бюро, первый этаж полностью застраивали и так далее. К 2016 году, когда началась реставрация, коммунальный корпус и часть помещений жилого корпуса находились в аварийном состоянии, были утрачены архитектурные и художественные элементы.
Так дом выглядел до реставрации
Так дом выглядел до реставрации
Так дом выглядел до реставрации
В качестве главного архитектора, занимавшегося реставрацией, был приглашен Алексей Гинзбург — внук архитектора Моисея Гинзбурга. Под его руководством зданию вернули исторический облик: убрали поздние надстройки и пристройки, воссоздали элементы конструктивистской архитектуры, цвет фасадов и многое другое.
Кроме квартир, в отреставрированном здании будет кое‑что еще: в вестибюле откроется музейная экспозиция, посвященная истории и реставрации Дома Наркомфина. В коммунальном корпусе планируют кафе, книжные магазины, а также площадки для проведения культурно-досуговых мероприятий для детей и взрослых. Вокруг здания обустроят прогулочную зону.
«Очень важно, что это не только памятник, но это дом, который пользуется популярностью, чтобы вы понимали. Все квартиры проданы в этом доме. Это очень важно, потому что памятник должен служить людям, должен быть приспособлен для современного использования, при этом не утратив своей ценности как объекта архитектуры», — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.