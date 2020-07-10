В петербургской школе подняли радужный флаг. Руководство школы назвало это диверсией

На территории школы № 511 в Шушарах подняли радужный флаг. Руководство школы назвало это диверсией и обратилось в полицию, пишет «Бумага».

В администрации Пушкинского района рассказали, что флаг рядом с российским триколором на флагшток 9 июля повесили две девушки. Это удалось установить при помощи камер видеонаблюдения.

Флаг с флагштока сняла охрана в течение пяти минут, однако фотографию успели распространить в соцсетях. Руководство школы узнало на записи одну из своих учениц.

С девушкой и ее родителями провели беседу, после чего передали информацию в комиссию по делам несовершеннолетних. Школьная администрация также обратилась в полицию. «Это была диверсия, флаг уже сняли. Сейчас в школе идет ЕГЭ», — заявила завуч.

Отмечается, что у школы радужный логотип. На нем изображены силуэты детей и символ Z, который расшифровывается как «знающие, энергичные, творческие».

25 июня радужный флаг появился на американском посольстве в Москве, а через два дня такой же флаг вывесили и на здании британской дипмиссии. Акции были приурочены к Месяцу гордости, который ежегодно отмечается в июне.