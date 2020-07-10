Росстат опубликовал число умерших от COVID-19 в мае. Их оказалось вдвое больше, чем сообщал оперштаб

В России от коронавирусной инфекции в мае умерли 7444 человека, сообщил Росстат. В 5644 случаях вирус был подтвержден лабораторно, еще в 1800 случаях на его наличие указывала клиническая картина.

Кроме того, еще 1530 человек с коронавирусной инфекцией умерли от других заболеваний, на развитие которых не оказал существенное влияние COVID-19. По данным Росстата, 3478 человек с коронавирусом умерли от причин, никак не связанных с ним.

Федеральный оперативный штаб ранее также сообщал о числе погибших от коронавируса в мае. Из данных его отчетов следовало, что от COVID-19 в России скончались в два раза меньше человек, чем зафиксировано Росстатом — 3686 человек. В чем причина такого расхождения в подсчетах, не сообщается.

По данным Росстата, за апрель и май 2020 года от COVID-19 умерли 10156 человек. При этом согласно статистике оперштаба, с марта по 9 июля в России от коронавируса погибли 11017 человек.