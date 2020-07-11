Майк Шинода выпустил альбом «Dropped Frames Vol.1»

«Собрание песен на альбоме — это выжимка самых эффектных треков, которые я создал при помощи канала на твиче, но огромной частью этого опыта стал и сам стрим. Когда я начинаю что‑то сочинять, у меня обычно почти нет представления, куда всё это зайдёт. То, что получилось на выходе, — это результат советов зрителей, мои собственные импровизации и какая‑то необъяснимая магия, парящая над всем этим», — рассказал Шинода.

Дебютный сольный альбом Шиноды назывался «Post Traumatic», он вышел летом 2018 года. До этого Шинода работал над сольным проектом Fort Minor в 2003–2004 годах. Но главным в карьере музыканта проектом остается Linkin Park, у истоков создания которого он стоял.