В России за сутки выявили 6611 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 24 случая меньше, чем вчера.

Выздоровевших за сутки на этот раз больше, чем заболевших, — 8378 человек. За все время выздоровели более 497 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 188 человек. За все время — 11 205 человек. Всего в стране зафиксировано 720 547 заболевших.

На сегодняшний день число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 12,5 млн человек. Половина из заболевших выздоровели, более 560 тыс. человек скончались. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (3,1 млн), на втором — Бразилия (1,8 млн), на третьем — Индия (820 тыс.).

В России отменяют ограничительные меры, введенные из‑за пандемии коронавируса. Однако в ВОЗ заявили, что при ухудшении эпидемиологической ситуации эти меры могут вновь ввести. Такая вероятность будет сохраняться до тех пор, пока в мире не появится вакцина или лекарство от COVID-19.