перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Прокуратура назвала причину гибели группы Игоря Дятлова 13:53
Илон Маск пригласил семью Сергея Королева на следующий запуск SpaceX 13:16
HBO закрыл сериал «Беги» после первого сезона 12:42
Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин Завершилась реставрация Дома Наркомфина — памятника эпохи конструктивизма. Как он теперь выглядит?
Завершилась реставрация Дома Наркомфина — памятника эпохи конструктивизма. Как он теперь выглядит? 12:05
В России за сутки выявили 6611 случаев коронавируса 10:59
Майк Шинода выпустил альбом «Dropped Frames Vol.1» 3:44
В РПЦ считают, что превращение Айя-Софии в мечеть не способствует «укреплению мира» 3:20
Мэтт Ривз снимет для HBO сериал во вселенной «Бэтмена». Он станет продолжением фильма 2:34
Christie's/Twitter Картина Рене Магритта «Триумфальная арка» продана на аукционе за 22,5 млн долларов
Картина Рене Магритта «Триумфальная арка» продана на аукционе за 22,5 млн долларов 1:44
Послушайте 10 новых треков из альбома Raumskaya «Eco» 1:04
«Мальбэк» и Сюзанна опубликовали делюкс-версию альбома «Думаешь, это конец?» 0:29
Джесси Уэр выпустила клип на песню «In your eyes» Вчера в 23:40
Instagram начал блокировать контент о конверсионной терапии. Так соцсеть защищает права ЛГБТК+ Вчера в 23:07
sasint/Pixabay Росстат опубликовал число умерших от COVID-19 в мае. Их оказалось вдвое больше, чем сообщал оперштаб
Росстат опубликовал число умерших от COVID-19 в мае. Их оказалось вдвое больше, чем сообщал оперштаб Вчера в 22:21
Хомяки оказались под угрозой вымирания Вчера в 21:54
Алгоритмы Facebook посмотрели видео из гнезда сов. И решили, что это порнографический контент Вчера в 21:42
В петербургской школе подняли радужный флаг. Руководство школы назвало это диверсией Вчера в 21:31
Александр Сокуров предложил снять документальный фильм о прокурорах из дела историка Дмитриева Вчера в 21:15
David Lynch Theater/YouTube На канале Дэвида Линча — новая короткометражка. Это жуткий хоррор, который длится три минуты
На канале Дэвида Линча — новая короткометражка. Это жуткий хоррор, который длится три минуты Вчера в 20:55
Florstein (WikiPhotoSpace)/Wikipedia Станцию метро «Новокрестовская» в Петербурге решили переименовать в честь «Зенита»
Станцию метро «Новокрестовская» в Петербурге решили переименовать в честь «Зенита» Вчера в 20:47
Отключить рекламу

Прокуратура назвала причину гибели группы Игоря Дятлова

Анастасия Цой
Сегодня в 13:53

Генеральная прокуратура завершила масштабную проверку уголовного дела, возбужденного по факту гибели туристов на Урале в 1959 году. Причиной гибели туристической группы Игоря Дятлова названа снежная лавина, а также то, что молодые люди из‑за плохой видимости не смогли найти палатку и вернуться в нее после того, как вышли наружу.

«Группа ушла на 50 метров от палатки, и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно. <…> Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров», — рассказал заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

После того, как туристы не нашли палатку, они спустились дальше, разожгли костер, затем вновь попытались вернуться в палатку, но замерзли — температура была минус 40-50 градусов Цельсия.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Уралу, погибла 2 февраля 1959 года. Следователи, которые работали над делом в Советском Союзе, назвали причиной смерти туристов «стихийную силу, преодолеть которую люди были не в состоянии». До 70-х годов дело было засекречено. В память о погибших перевал, расположенный недалеко от места их гибели, получил название «перевал Дятлова».

Сейчас делом занялись из‑за обращений родственников погибших и общественного интереса. Сообщалось, что прокуроры провели девять экспертиз на местности, где погибли люди, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Эскобар
Супруги Хавьер Бардем и Пенелопа Крус разыгрывают сцены из жизни кровавого наркобарона Эскобара
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить