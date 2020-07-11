Прокуратура назвала причину гибели группы Игоря Дятлова

Генеральная прокуратура завершила масштабную проверку уголовного дела, возбужденного по факту гибели туристов на Урале в 1959 году. Причиной гибели туристической группы Игоря Дятлова названа снежная лавина, а также то, что молодые люди из‑за плохой видимости не смогли найти палатку и вернуться в нее после того, как вышли наружу.

«Группа ушла на 50 метров от палатки, и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно. <…> Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров», — рассказал заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

После того, как туристы не нашли палатку, они спустились дальше, разожгли костер, затем вновь попытались вернуться в палатку, но замерзли — температура была минус 40-50 градусов Цельсия.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Уралу, погибла 2 февраля 1959 года. Следователи, которые работали над делом в Советском Союзе, назвали причиной смерти туристов «стихийную силу, преодолеть которую люди были не в состоянии». До 70-х годов дело было засекречено. В память о погибших перевал, расположенный недалеко от места их гибели, получил название «перевал Дятлова».

Сейчас делом занялись из‑за обращений родственников погибших и общественного интереса. Сообщалось, что прокуроры провели девять экспертиз на местности, где погибли люди, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС.