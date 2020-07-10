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Instagram начал блокировать контент о конверсионной терапии. Так соцсеть защищает права ЛГБТК+

Юлия Онодэра
Вчера в 23:07

С 10 июля социальная сеть Instagram начала блокировать контент, связанный с конверсионной терапией — совокупностью методик, направленных на изменение ориентации человека с гомо- или бисексуальной на гетеросексуальную. Об этом пишет Dazed.

В компании подчеркивают, что на внедрение нового механизма контроля за подобными публикациями потребуется время, поэтому запрещенные посты будут удаляться постепенно.

«Мы не позволим атаковать людей из‑за их сексуальной ориентации или гендерной идентичности и обновляем нашу политику, чтобы запретить продвижение услуг конверсионной терапии», — заявила директор Instagram по общественной стратегии Тара Хопкинс.

По ее словам, Instagram регулярно пересматривает свою политику и будет продолжать консультироваться с экспертами и людьми, обладающими релевантным личным опытом.

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