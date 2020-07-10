Хомяки оказались под угрозой вымирания

Обыкновенный хомяк попал в список Международного союза охраны природы с пометкой Critically Endangered. Это означает, что грызун находится на грани полного исчезновения, пишет The Guardian.

Численность обыкновенных хомяков за последние годы резко сократилась из‑за уменьшения рождаемости. По данным издания, сейчас у хомяков появляются лишь пять или шесть детенышей в год, тогда как в прошлом их число могло составлять более двадцати.

Ученые связывают вымирание хомяков с ростом городов, строительством дорог, растущим световым загрязнением, глобальным потеплением и новыми методами ведения сельского хозяйства. Если проблема не будет решена, в течение 30 лет хомяки могут исчезнуть.

Помимо хомяков новые природоохранные статусы получили другие животные, среди которых мадагаскарские лемуры, африканские обезьяны и северный гладкий кит.