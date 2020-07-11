HBO закрыл сериал «Беги» после первого сезона

HBO закрыл сериал «Беги», спродюсированный Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), после первого сезона. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«После изучения того, как сериал может развиваться далее, мы вместе с его создательницей Вики Джонс (она вместе с Уоллер-Бридж работала над сериалами «Убивая Еву» и «Дрянь» — Прим. ред.) приняли решение отказаться от второго сезона», — заявили в HBO.

Главная героиня сериала — уставшая от скучной жизни девушка по имени Руби — однажды договорилась со своим бывшим парнем, что если когда‑нибудь кто‑то из них пришлет другому сообщение со словом «беги», то они неукоснительно должны будут все бросить и сбежать вместе. Именно это происходит в первой серии, но почему и куда они бегут — главная загадка сериала.

Роли исполнили Мерритт Уэвер («Ходячие мертвецы», «Невероятное») и Доналл Глисон («Черное зеркало», «Звездные войны»). «Афиша Daily» проследила творческий путь обоих актеров и выбрала их самые яркие роли на данный момент. Рецензию Станислава Зельвенского на сериал можно прочитать здесь.

Критики, в целом, положительно отнеслись к сериалу (80% на Rotten Tomatoes), но, как пишет The Hollywood Reporter, зрителям он понравился меньше (47% на Rotten Tomatoes).