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В Хабаровске более 10 тыс. человек вышли на митинг в защиту арестованного губернатора Сергея Фургала

Анастасия Цой
Сегодня в 16:26

В Хабаровске прошел митинг в защиту арестованного губернатора Сергея Фургала. Его называют самым массовым за всю историю города.

По официальным данным, в несанкционированном митинге принимали участие от 10 до 12 тыс. человек. Управление МВД по Хабаровскому краю также заявило, что акцию организовала команда Сергея Фургала. При этом в партии ЛДПР, в которой состоит губернатор, сообщили, что не причастны к организации митинга. Как рассказали «Ведомостям» в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края, правительство и сам комитет также не участвовали в организации акции в защиту губернатора.

Призывы прийти на нее распространялись в социальных сетях и через объявления на подъездах. Перед мероприятием власти огородили центральную площадь города, на которой должны были собраться протестующие, под предлогом проведения дезинфекции. Однако акция все равно состоялась. Собравшиеся прошли по центральным улицам города с плакатами «Руки прочь от нашего губернатора», «Свободу Фургалу» и так далее, а затем все-таки попали через ограждения на центральную площадь.

СМИ пишут, что на самом деле в шествии приняли участие от 30 до 35 тыс. человек. Кроме того, акции в поддержку губернатора прошли и в других городах края: например, в Комсомольске-на-Амуре. Ни один участник ни одной из акций задержан не был.

Вчера московский суд на два месяца арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации серии заказных убийств, совершенных в начале 00-х годов, а также проверяют и на причастность к другим особо тяжким преступлениям.

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