Картина Рене Магритта «Триумфальная арка» продана на аукционе за 22,5 млн долларов

Картина Рене Магритта «Триумфальная арка» была написана в 1962 году, после чего принадлежала троим владельцам. На полотне изображено дерево на фоне сине-зеленых листьев каштана. По оценке искусствоведов, в этой работе художник прославлял триумф гармонии и целостность божественного замысла.

Бельгийский художник-сюрреалист Рене Магритт известен как автор поэтически загадочных и вместе с тем остроумных работ. Он родился в 1898 году в Лессине и стал известен благодаря таким картинам как «Вероломство образов», «Репродуцирование запрещено», «Сын человеческий и другие.