Задержание Ивана Сафронова, снос Музея индустриальной культуры и другие новости дня

Задержали бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его обвиняют в государственной измене: он якобы работал на одну из спецслужб НАТО. После задержания в Москве начались пикеты в поддержку Сафронова, нескольких человек задержали. Мы собрали реакцию медиасообщества на эту новость.

Прокуратура запросила 15 лет колонии строгого режима для историка и главы карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Его обвиняют в изготовлении порнографии и насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

В России за сутки выявили 6368 новых случаев коронавируса. За весь период зарегистрировано 694 230 пациентов с COVID-19; из них более 10 тыс. человек умерли, более 463 тыс. выздоровели. При этом больше половины российских врачей не верят официальной статистике по заболеванию: каждый второй считает, что данные по числу погибших и зараженных занижают.

«Аэрофлот» объяснил, почему отказался брать животных на борт вывозного рейса из Китая. «Перевозка создавала угрозу жизни животных, здоровью пассажиров, кроме того, имела признаки контрабанды», — считают представители авиакомпании.

Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку из‑за того, что им два месяца не платили за работу. Профсоюз обратился в Следственный комитет, а также анонсировал акцию протеста. В компании заявили, что в ситуации виноват один из логистических партнеров сервиса. По словам представителей Delivery Club, сегодня и завтра все долги по зарплатам будут погашены.

В Москве снесли Музей индустриальной культуры, в котором были собраны предметы быта времен СССР: от столовых приборов до автобусов. Часть экспозиции перевезли, некоторые экспонаты раздали, а что‑то было уничтожено.

В Москве, на парковке рядом со станцией метро «Филатов луг», откроют бесплатный автокинотеатр. С июля по октябрь организаторы планируют показать около 17 фильмов из библиотеки онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD».

Вышел трейлер комедийного сериала «Die Hart». В нем снялись Кевин Харт, который играет самого себя, и Джон Траволта.

Фейс выпустил новый трек, который называется «Надежда». Он про отношения, любовь к родине и личные переживания.

10 июля в 20.00 группировка «Ленинград» даст эксклюзивный концерт для абонентов «Мегафона». Получить доступ к онлайн-трансляции можно в мобильном приложении «Мегафона» (раздел «Для меня»). В этом же разделе можно выиграть билет на двоих на съемки концерта.