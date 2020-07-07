Советника главы Роскосмоса и экс-корреспондента «Коммерсанта» задержали по обвинению в госизмене

В госкорпорации подчеркнули, что задержание не связано с работой Сафронова в Роскосмосе. «На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация «Роскосмос» оказывает всяческое содействие следственным органам», — говорится на сайте компании.

Советник главы Роскосмоса , бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан утром 7 июля. Об этом сообщили телеграм-канал Life Shot и «Открытые медиа» . В Роскосмосе факт задержания Сафронова подтвердили , уточнив, что его обвиняют в госизмене.

В ФСБ заявили, что Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО. «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации», — цитирует заявление ведомства РИА «Новости».

Сафронов долгое время работал в «Коммерсанте», где писал о российском военно-промышленном комплексе, космической промышленности и военно-техническом партнерстве с другими странами. В апреле 2019 года его уволили из «Коммерсанта» после статьи о предстоящем уходе со своего поста спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вместе с журналистом из издания ушел весь отдел политики.

После этого Сафронов работал в «Ведомостях», откуда уволился сразу после назначения на пост главреда Андрея Шмарова. Советником гендиректора Роскосмоса Сафронов успел проработать всего пару месяцев — с 18 мая он возглавлял пиар-отдел госкорпорации.

В июне 2019 года ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что «Коммерсанта» хотят привлечь к административной ответственности за разглашение государственной или иной специально охраняемой тайны. Предполагалось, что причиной мог стать материал о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35, одним из авторов которого был Сафронов. После его публикации госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Египту санкциями за покупку российских самолетов. Заметку позже удалили с сайта газеты.

Как сообщил «Открытым медиа» главред «Коммерсанта» Владимир Желонкин, за последнее время в издание не поступало никаких претензий в связи с этой статьей. Источник в спецслужбе заявил, что Сафронова несколько раз уже допрашивали в ФСБ, в том числе в связи с материалом о поставке истребителей в Египет.