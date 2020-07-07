В России выявили 6368 новых пациентов с COVID-19

За сутки в России выявили 6368 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Об этом сообщает оперштаб Москвы по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых случаев в Москве (629), Ханты-Мансийском автономном округе (283), Петербурге (278), Иркутской и Свердловской областях — 245 и 226 соответственно.