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В России выявили 6368 новых пациентов с COVID-19

Семён Гудошников
Сегодня в 11:16

За сутки в России выявили 6368 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Об этом сообщает оперштаб Москвы по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых случаев в Москве (629), Ханты-Мансийском автономном округе (283), Петербурге (278), Иркутской и Свердловской областях — 245 и 226 соответственно.

За весь период в России было выявлено 694 230 случаев коронавируса, 10 494 человека умерли, 463 880 человек выздоровели.

По данным Университета Джона Хопкинса, Россия находится на четвертом месте по числу зарегистрированных случаев COVID-19, уступая США (2,9 млн заболевших), Бразилии (1,6 млн заболевших) и Индии (720 тыс. заболевших). В мире коронавирусной инфекцией уже заболели 11 млн 629 тыс. человек, из них выздоровели 6 млн 305 тыс., умерли 538 тыс.

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