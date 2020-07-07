В Москве начались пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова

В Москве, возле здания ФСБ, начались одиночные пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщила в твиттере журналистка Олеся Герасименко.

Она написала, что пикеты будут идти весь день, и выложила фотографию главы международного отдела «Коммерсанта» Елены Черненко, которая вышла на площадь с плакатом «Требуем открытости информации и справедливости в отношении Ивана Сафронова».