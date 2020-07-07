В Москве начались пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова

В Москве, возле здания ФСБ, начались одиночные пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщила в твиттере журналистка Олеся Герасименко.
Она написала, что пикеты будут идти весь день, и выложила фотографию главы международного отдела «Коммерсанта» Елены Черненко, которая вышла на площадь с плакатом «Требуем открытости информации и справедливости в отношении Ивана Сафронова».
Через некоторое время Черненко задержала полиция. Корреспондентка «Медузы» сообщила, что сотрудники полиции пытались запретить журналистам брать комментарии у пикетчиков.
Сегодня задержали журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его обвиняют в государственной измене: он якобы работал на одну из спецслужб НАТО.