Бывшего журналиста изданий «Коммерсант» и «Ведомости» Ивана Сафронова задержали утром 7 июля. Его обвиняют в государственной измене. «Афиша Daily» собрала реакцию медиасообщества на задержание Сафронова.

На момент задержания Сафронов работал советником главы госкорпорации «Роскосмос» — там подтвердили случившееся, уточнив, что оно не связано с его деятельностью в компании. В ФСБ заявили, что Сафронов выполнял «задание одной из спецслужб НАТО» и передавал ей засекреченную информацию. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. При этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации . Поэтому есть вероятность, что задержание Ивана все-таки связано с его журналистскими работами, а именно с публикациями на темы «военно-технического сотрудничества». Незадолго до задержания в квартире Ивана и на его рабочем месте в «Роскосмосе» был проведен обыск. Сейчас он находится в СУ ФСБ, по сообщениям СМИ, к нему не пускают адвоката. Также обыски прошли у близкой знакомой Сафронова бывшей журналистки «Медузы» Таисии Бекбулатовой — ее везут на допрос в качестве свидетеля, сообщает адвокат «Агоры» Павел Чиков.

Михаил Зыгарь Писатель, журналист «Я знаю Ваню фактически с его детства. Вернее, мы познакомились на похоронах его отца, Ивана Иваныча Сафронова. В 2007 году мы с Иван Иванычем писали расследование о тайной продаже ракет из России в Иран через Беларусь. Уже почти сдали текст, но Иваныч предложил перенести его на пару дней, чтоб подсобрать комментариев. Но текст так и не вышел, потому что пока Иваныч собирал комментарии, он вдруг приболел. А потом выпал из окна. И тогда, и сейчас я уверен, что его убили. Ваня в тот момент только собирался поступать на журфак. И сделал все, чтобы продолжить дело своего отца — уже через несколько лет он стал военным обозревателем в «Коммерсанте», как и отец. И все знают, что Ваня очень порядочный, ответственный парень, который писал про военных и про торговлю оружием. И Иван Иваныч, и Ваня — настоящие патриоты, которые любили и любят родину, и — как ни странно — отечественный ВПК. И искренне за него переживают. Родина — это такие как Ваня и Иван Иваныч. А те, кто их преследуют и убивают, — изменники . Сколько уже можно этой жести». (Цитата из фейсбука)

Алена Сухаревская Журналистка «Иван Сафронов блестящий профессионал и просто прекрасный человек, с которым мне посчастливилось учиться на одном факультете и даже немного поработать вместе. Ваня из тех журналистов, к кому всегда можно было прийти за советом и помощью (даже во время работы в конкурирующих изданиях). И тот нечастый случай, когда с его сложными темами и наверняка неприятными для многих спикеров заметками, любили и ценили сами спикеры. Ваня, держись». (Цитата из фейсбука)

Ксения Болецкая Редактор отдела медиа «Ведомостей» «Ваня Сафронов — офигенный журналист, много лет работал в «Ъ», ушел после скандала со статьей о возможной отставке Матвиенко. Потом работал в «Ведомостях», занимался расследованиями. Уволился сразу после первой встречи редакции со Шмаровым. После этого стал советником Рогозина в «Роскосмосе». Просто слов нет». (Цитата из телеграма)

Алексей Пивоваров Журналист «Помню, как во время подготовки очередной «чувствительной» заметки в РБК, мне позвонил заместитель гендиректора крупной оборонной корпорации и сказал, что мой номер телефона ему дал Ваня Сафронов: «Я ведь еще его отца хорошо знал». С его стороны это был максимально мощный сигнал: «С вами разговаривает нормальный порядочный человек». Все в оборонке знали Ивана и слышали его историю. Все, кто более или менее всерьез писал про ОПК, не один раз сталкивались с проверками контрразведки, а многие и с намеками на возможные обвинения в разглашении гостайны. Еще в 2017 году в курилке «Ъ» Иван шутил про очередной такой кейс. Я даже не запомнил была ли это та самая заметка про контракт на поставку СУ-35 в Египет, ровно потому что подобные угрозы постоянно сопровождают всех пишущих про оборонку или спецслужбы . «Ого, тебя еще не посадили по 275 статье?», — с такой шутки Сафронов начал разговор, встретив меня на одной из вечеринок в другой раз, уже год спустя. Обычный защитный юмор от абсурда вокруг. Много лет Иван проходил все возможные проверки, получая доступ к любым топ-менеджерам самых закрытых госкорпораций, летал по стране, сопровождая президента, министров и вице-премьеров. Он при всех мог подойти и пошептаться с самыми высокопоставленными людьми в отрасли. Не могу даже представить, что при нынешнем состоянии контрразведки нам могли бы предоставить в качестве неопровержимых доказательств работы Ивана на «разведку одной из стран НАТО». Очевидно, что никакие ссылки на секретность не спасут следствие от всеобщего недоверия, когда речь о человеке с такой репутацией. Либо это грандиозный успех, либо —самый стыдный провал.

Увы, в успешные операции наших спецслужб я давно уже не верю, а вот громких провалов и криворуких движений наблюдал предостаточно в самой непосредственной близости.

Все указывает на то, что в очередной раз живого человека пытаются разменять в игре вокруг чьих-то карьер на самом верху. Поэтому разумеется, не верю следствию и рассчитываю, что Иван будет освобожден». (Цитата из телеграма)

Иван Голунов Журналист «Пока мы не знаем подробностей «дела Ивана Сафронова», но уже совершенно понятно, что после него журналистика в России будет другой. И громкая история с заметкой Ивана про отставку Валентины Матвиенко, и пусть даже заметка про поставки вооружения в Египет — это все истории, написанные на информации от источников. Наверное, было бы правильно работать на предотвращение утечек, а не преследовать журналистов, которым удалось добыть информацию . Наверное, с сегодняшнего дня нужно перестать советовать начинающим журналистам для погружения в профессию смотреть фильм «Вся президентская рать», о том, как работа журналистов привела к «уотергейтскому скандалу». В современной российской парадигме, работа Бернстайна и Вудворда — очевидная госизмена, подрыв конституционного строя и т. д. Как читатель, я восхищался работой Ивана Сафронова с источниками. Как журналист, я всегда опасался работать с источниками — нужно понимать мотивацию источников, тщательно перепроверять их информацию. Мне сложно примерить на себя историю про госизмену. Вчера вечером, перед сном, я смотрел видео своего задержания. Проснувшись, я увидел еще одно видео. На нем был другой человек, но совершенно так же растерявшийся. Совершенно не хочу, чтобы эта растерянность стала основным чувством журналистики на ближайшие несколько лет». (Цитата из телеграма)

Илья Шепелин Журналист «ФСБшники скрутили и повезли на допрос Ваню Сафронова — до недавнего времени сотрудника «Ведомостей». В веды Ваня пошел после того, как из‑за его заметки про отставку Матвиенко «Коммерсант» разогнал свой отдел политики. Последние два месяца Ваня работал советником главы «Роскосмоса» Рогозина. Пара слов для контекста. По специализации в журналистике Ваня — военный обозреватель. Это ему, так скажем, досталось по наследству. Его отец, Иван Сафронов-старший, был военным, ушел со службы в звании подполковника, устроился в «Коммерсант», где десять лет писал про оборонку. За неделю до смерти Сафронов-старший сказал редактору, что у него готовится заметка о мутных поставках истребителей Су-30 для Сирии и зенитных ракетных комплексов С-300В для Ирана, которые Россия пыталась оформить через Беларусь. Заметку Сафронов-старший сдать так и не успел. 2 марта 2007 года его обнаружили выброшенным из окна собственного подъезда. Расследование пришло к тому, что криминального следа в гибели Сафронова-старшего не было. Собственно, после этого Ваню мальчишкой взяли в «Коммерсант» на поруки, да и в оборонной промышленности к нему относились хорошо, его отца в этой среде, особенно ракетчики, уважали. Думаю, что так ему и предложили работу в «Роскосмосе». Ваню сегодня, скорее всего, взяли за журналистские материалы, написанные до устройства в «Роскосмос». (Цитата из фейсбука)

Глеб Черкасов Журналист «Иван Сафронов ответственный, честный человек, настоящий профессионал и хороший друг. Я не верю в те обвинения, о которых говорится сейчас, но имею основания считать, что это попытка расправиться за то, что Ваня делал как журналист. Я надеюсь вскоре увидеть Ивана на свободе». (Цитата из фейсбука)

Елизавета Сурначева Заместитель главного редактора издания «Проект» « Госизмена» и Ваня Сафронов — это такой же оксюморон, как наркотики и Ваня Голунов . Такое ощущение, что кто‑то специально подождал, пока Ваня уйдет из журналистики, чтобы гордо сцапнуть под соусом «ну а что не журналист же уже, никто скандалить не будет». Хотя очевидно, что что бы ни вменяли там, все это приходится ровно на период работы в СМИ — хотя что именно нам, вероятно, и не расскажут. Журналистика — не преступление, успокойтесь там уже». (Цитата из фейсбука)

Никита Баталов Журналист «Ваня Сафронов не мог совершить никакой госизмены. Он десять лет писал резонансные расследования про ВПК, которые вызывали большие проблемы у людей высокого ранга. Это дело должно быть предано максимальной огласке, иначе никакого доверия обвинению нет». (Цитата из фейсбука)

Демьян Кудрявцев Журналист «Иван Сафронов потомственный журналист, пишущий о военном комплексе, армии, производстве и торговле оружием. Мне повезло, я ненадолго застал его отца, тоже Ивана, погибшего при странных обстоятельствах, которого все любили в «Ъ», он работал там почти с самого начала. Как‑то сначала по наследству все полюбили маленького Ваню, а потом он ежедневно и вот уже в течении 15 лет, был все более достоин своего отчества. Я бы сказал и отечества, хотя оно становилось все хуже. У этих двух Сафроновых было редкое свойство — они были патриоты, и любили предмет своих изысканий — российский военпром. Ваня искренне хотел, чтобы даже у Рогозина получилось. Ваня не только прекрасный журналист, но и удивительно порядочный, добрый, красивый человек, что было видно, в частности, в том, как он уходил из «Коммерсанта», в том, как он приходил и покидал «Ведомости». Предъявления Ивану обвинений — подлость, низость системы, которая обязана, но не готова быть прозрачной даже по отношению к дружелюбному, внимательному и неравнодушному взгляду. Ваня не виноват в госизмене, но она происходит — государство изменилось и вот оно добралось до самых лучших своих детей, чтобы их сожрать». (Цитата из фейсбука)