Больше половины российских врачей не верят официальной статистике по коронавирусу

Почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а каждый второй считает, что данные по числу погибших и зараженных занижают. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) и «Левадой-центром». Его результатами поделились «Ведомости».

В занижении статистики по заболевшим и умершим уверены 49% и 47% соответственно. Причем среди тех, кто непосредственно работает с пациентами с коронавирусом, считают заниженными отчеты по заболеваемости 54%.

9% и 11% опрошенных, напротив, думают, что статистика по COVID-19 занижена. Доверяют официальным цифрам по инфицированным и погибшим 23% и 21% респондентов соответственно.

В опросе приняли участие 502 врача, у 60% среди которых есть опыт работы с пациентами с COVID-19, а 16% работают в так называемой «красной зоне», где лечат больных.

По официальным данным на 7 июля, в России за весь период зафиксировано 694 230 случаев коронавируса в 85 регионах. 10 494 человека умерли, 463 880 человек выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу выявленных случаев COVID-19, уступая США (2,9 млн заболевших), Бразилии (1,6 млн заболевших) и Индии (720 тыс. заболевших).