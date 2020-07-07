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Джон Траволта учит Кевина Харта экшену в трейлере комедийного сериала «Die Hart»

Илья Голубев
Сегодня в 11:58

В сети появился трейлер комедийного сериала «Die Hart», который выйдет 20 июля на стриминговом сервисе Quibi. Режиссером всех десяти серий шоу по десять минут выступил Эрик Аппель.

Кевин Харт играет самого себя, только уставшего от второстепенных ролей в комедийных фильмах. Знаменитый режиссер предлагает ему стать звездой грядущего экшен-блокбастера, но Харту придется пройти обучение в специальной школе экшен-героев. Его обучением руководит эксцентричный Рон Уилкокс в исполнении Джона Траволты.

Название сериала — «Die Hart» — пародирует оригинальное название знаменитого боевика «Крепкий орешек» — «Die Hard», что буквально значит «неубиваемый».

Стриминговый сервис Quibi был запущен в апреле, его создатели продвигают формат фильмов и сериалов, разделенных на 10-минутные эпизоды для просмотра в основном на смартфонах или планшетах (трейлеры некоторых проектов вы можете посмотреть здесь). Старт сервиса оказался провальным, а его создатели обвинили в этом пандемию коронавируса.

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