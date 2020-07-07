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«Аэрофлот» объяснил, почему не вывез собак из Китая. Авиакомпания считает, что это была контрабанда

Анастасия Цой
Сегодня в 17:10

Авиакомпания «Аэрофлот» объяснила, почему отказалась брать животных на борт вывозного рейса из Шанхая. Как рассказали «Афише Daily», перевозка животных имела признаки контрабанды.

«Мы провели собственное расследование инцидента. Слишком очевидна была попытка организации массовой трансграничной транспортировки животных с привлечением в качестве перевозчиков третьих лиц, пассажиров вывозного рейса. Перевозка создавала угрозу жизни животных, здоровью пассажиров, кроме того, имела признаки контрабанды», — говорят представители «Аэрофлота».

По их словам, за несколько дней до рейса в социальных сетях появились обращения к пассажирам — их просили перевезти животных в обмен на оплату транспортных расходов. Массовый вывоз животных, как пишет пресс-служба авиакомпании, организовала Елизавета Иванова, которая изначально сообщила о проблеме.

На рейс прибыли 39 пассажиров с клетками и 71 животное (в основном собаки). Сообщается, что самолет не мог принять на борт такого количества питомцев, и всего было вывезено 14 животных.

Иванова опубликовала еще один пост, в котором рассказала, что на рейсе действительно были заводчики собак, которые нелегально перевозили щенков под видом домашних животных. Они платили по 500 долларов пассажирам, которое возьмут животное на свое имя. По ее словам, всех их собак (их было около 20) погрузили на борт, в отличие от реальных питомцев.

Она также подтвердила, что на рейсе были волонтеры, вывозившие собак с мясного фестиваля. Девушка пишет, что таких собак было всего четыре.

«Аэрофлот» сообщает, что ни один пассажир не отказался от полета, когда узнал, что животные не смогут полететь с ними. Собак забрали местные жители, из чего работники «Аэрофлота» сделали вывод, что животные им и принадлежат. «Скажите пожалуйста, а кому нам нужно было оставить своих собак?! Бросить в аэропорту или на взлетной полосе?! Мы находимся в Китае, и ясное дело, большинство наших друзей китайцы. И уж простите, но кому в шесть утра дозвонились, чтобы приехали спасать нашу собаку, те и приехали!» — пишет Иванова.

Она добавила, что на прошлый рейс животных не брали, поэтому на этом рейсе пассажиров с питомцами было много.

Вчера мы подробно писали о ситуации с вывозом животных из Китая в Россию. Во-первых, рейс, по словам пассажиров, был коммерческим: за билеты пришлось заплатить от 30 тыс. рублей. Во-вторых, на рейс не пустили многих домашних животных пассажиров.

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