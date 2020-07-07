Фейс выпустил новый трек «Надежда»

Рэпер Иван Дремин, он же Фейс, выпустил новый сингл «Надежда». Он про отношения с девушкой, любовь к родине и личные переживания.

«Я так люблю все, что творится здесь, пропитан Русью/И как бы ни было тяжко, я говорю: «Ну и пусть», — поет рэпер.

Послушать «Надежду» можно в Apple Music и «Яндекс.Музыке».