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Фейс выпустил новый трек «Надежда»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:06

Рэпер Иван Дремин, он же Фейс, выпустил новый сингл «Надежда». Он про отношения с девушкой, любовь к родине и личные переживания.

«Я так люблю все, что творится здесь, пропитан Русью/И как бы ни было тяжко, я говорю: «Ну и пусть», — поет рэпер.

Послушать «Надежду» можно в Apple Music и «Яндекс.Музыке».

Последний на данный момент альбом Фейса «12» вышел 1 октября прошлого года. В нем рэпер вновь вернулся к остросоциальной повестке, которая впервые стала доминирующей на пластинке «Пути неисповедимы» 2018 года.

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