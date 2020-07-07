В Москве снесли Музей индустриальной культуры

В марте пришло уведомление с требованием освободить территорию, в июле начался снос. Часть экспонатов успели перевезти в село Покровское в Тульской области, где музей попытаются восстановить. Сохранить всю экспозицию не удалось: что‑то раздали желающим.

Директор музея Лев Железняков рассказывал, что газета «Авторевю», основавшая музей, вышла из состава учредителей, после чего здание передали парку. В прошлом году руководство парка решило снести все нелегальные постройки; музею обещали новое здание, но его так и не предоставили.

В Москве, в парке «Кузьминки-Люблино», снесли Музей индустриальной культуры. Об этом пишут пользователи социальных сетей и телеграм-каналы.

Коллекция Музея индустриальной культуры состоит из предметов быта времен СССР: от столовых приборов до машин и автобусов. В экспозиции находилось более 40 тыс. экспонатов, которые музею дарят сами посетители. Вход в него был бесплатным, а гостям разрешалось не только смотреть экспонаты, но и трогать их.

«Музей индустриальной культуры — это систематизированная свалка, где собрана гора всяких ненужностей: икарусы и победы, трюмо и тахты, бюсты Ленина и вымпелы со Сталиным, жутковатые манекены в советской школьной форме, игрушки, учебники, фотоаппараты ФЭД и мотоциклы Ява.

Это такой мир программы «Намедни», но не окаменевший в ютьюбном глянце, а живой и светящийся. Это инсталляция похлеще «Дау» с людьми, которые казалось бы кончились. А они все там! Ведут диалоги с фразой «а в советские времена-то ооо…», меняются друг с другом параферналией — значками, открытками, пластинками, — и выглядят как персонажи Петра Мамонова», — писал телеграм-канал «Психо Daily».