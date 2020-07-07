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В Москве появится бесплатный автокинотеатр

Семён Гудошников
Сегодня в 13:26

Департамент транспорта Москвы вместе с «Яндексом» откроет бесплатный автокинотеатр. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «КиноПоиска», который поможет составить программу показов.

Сеансы будут проходить по субботним вечерам на парковке рядом со станцией метро «Филатов Луг». Вместимость площадки — 100 автомобилей. С июля по октябрь организаторы планируют представить на ней около 17 фильмов.

Показывать будут картины из библиотеки онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD». В программе как классические ленты, так и недавние премьеры: от Чарли Чаплина до «Джентльменов» Гая Ричи.

Во время сеанса зрители смогут заказать еду и напитки в приложении «Яндекс.Еда», а пользователи каршеринга «Яндекс.Драйв» не будут платить за использование автомобиля во время просмотра фильмов.

Первый сеанс намечен на 18 июля — в автокинотеатре покажут фильм «Джентельмены» Гая Ричи. Посмотреть расписание и зарегистрироваться на просмотр можно на сайте кинопаркинга. Регистрация откроется 12 июля в 00.00.

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