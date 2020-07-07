Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку. Им два месяца не платили за работу

Курьеры Delivery Club с 7 июля объявили бессрочную забастовку из‑за того, что им два месяца не платили зарплату. Об этом сообщается в телеграм-канале профсоюза курьеров.

«Сейчас триста наших коллег находятся в бедственном положении. Компания Delivery Club не выплачивает им зарплату на протяжении двух месяцев. Часть из них уже лишилась жилья, ночует в парках Москвы и подъездах домов. У них нет денег на еду, им нечем кормить своих детей. Это не работа, это рабство!» — говорится в заявлении.

Профсоюз требует немедленно выплатить зарплаты, заключить постоянные трудовые договоры вместо договоров об оказании услуг, полностью отменить систему штрафов и восстановить незаконно уволенных курьеров.

9 июля в Москве, у офиса Mail.ru Group, которой принадлежит Delivery Club, пройдет акция протеста. Также сообщается, что курьеры обратились в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье о невыплате заработных плат.

«Нашими силами кормили весь город. Наш труд должен быть оплачен и защищен. Победа в этой забастовке — первый шаг к достойным условиям труда для каждого», — пишет профсоюз.

В Delivery Club рассказали TJ, что просрочку платежей допустил один из логистических партнеров компании. По словам представителей сервиса, сейчас составлен реестр курьеров, ожидающих выплат. Зарплаты обещают выплатить в ближайшее время.