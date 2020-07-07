Прокуратура запросила 15 лет колонии строгого режима для историка Юрия Дмитриева

Прокуратура запросила 15 лет колонии строгого режима для историка и главы карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Об этом сообщает «Медиазона».

В июне в Петрозаводском городском суде возобновился процесс по делу Дмитриева. Его обвиняют в изготовлении порнографии и насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Он не признает вину.

В 2018 году историка уже оправдали по первой статье. Через несколько месяцев оправдательный приговор отменили, а следствие выдвинуло новое обвинение. «Афиша Daily» подробно рассказывала об этом деле и истории массового захоронения, которое, как считают близкие историка, и стало причиной его уголовного преследования. Дмитриев в конце 1990-х обнаружил массовые захоронения жертв сталинского террора в урочище Сандармох в Карелии и создал там мемориал.

В мае более 150 российских деятелей культуры и науки подписали открытое письмо в поддержку Дмитриева. Среди подписавшихся были писательница Людмила Улицкая, поэт Лев Рубинштейн, режиссер Андрей Звягинцев и многие другие. В июне историка поддержали лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл.