«Норникель» поймали на сливе отходов в тундру, умер Милтон Глейзер и другие новости дня

Принадлежащая «Норникелю» фабрика сливала отходы в тундру. Это обнаружили журналисты, СК начал проверку, а несанкционированному сбросу уже нашли объяснение.

В России за сутки выявили 6791 случай коронавируса. Всего в стране зафиксировано 634 437 заболевших.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 10 млн человек, Россия на третьем месте — после США и Бразилии. А вот по числу летальных исходов Россия занимает 12-е место.

На систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию совершили попытку атаки. Сбоя не произошло: учтены будут все голоса онлайн-избирателей.

Ксения Собчак заявила, что подаст в суд на людей, напавших на нее и съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре, который ранее захватил схиигумен Сергий. Она также пообещала выпустить фильм «про весь этот православный «Талибан».

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков и экс-издатель проекта Илья Красильщик прокомментировали скандал с харассментом, случившийся в 2018 году. Колпаков принес извинения и отметил, что уход Красильщика развалил редакцию, а Красильщик назвал развал «Медузы» виной менеджмента и «системы трех основателей».

Мэр Москвы Сергей Собянин не увидел «ничего ужасного» в снятии ограничений в Москве. Он отметил, что многие «сопротивляются открытости», а жителям Москвы «надо привыкать к нормальной жизни».

В возрасте 91 года умер автор логотипа I Love New York Милтон Глейзер. Причиной смерти стал инсульт.

Из российской полиции ушел на пенсию первый корги-полицейский по кличке Рыжий. С 2013 года он помогал искать наркотики, а на инстаграм Рыжего подписались больше 14 тыс. человек.

Pixar опубликовала новый тизер-трейлер мультфильма «Душа». Он выйдет в прокат 20 ноября.

В рамках Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало» 29 июня будет представлена программа короткометражек «Фильмы с Севера». Фильмы покажут онлайн, а не в кинозалах, однако организаторы обещают сохранить ключевые элементы кинофестиваля — обсуждения фильмов с их создателями, которые пройдут в социальных сетях в формате прямых эфиров.