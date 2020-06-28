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«Мы не справились, прошу прощения»: Колпаков и Красильщик прокомментировали скандал с харассментом

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:41

Бывший издатель «Медузы» Илья Красильщик и главный редактор издания Иван Колпаков рассказали о своем мнении по поводу скандала с харассментом, который произошел в 2018 году. Тогда Колпаков в течение четырех месяцев был отстранен от должности, а многие сотрудники «Медузы» ушли из издания.

В октябре 2018 года Колпаков на праздновании дня рождения «Медузы» ущипнул за ягодицы супругу одного из журналистов и отметил, что «ему за это ничего не будет», — тот обвинил главного редактора в домогательствах по отношению к жене.

«Мог ли я произнести ту знаменитую фразу — «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет»? Думаю, да, увы. Есть такая вероятность. Но всерьез я бы такое не мог сказать никому на планете — никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах. Настаивая на том, что это шутка, я не отрицаю, что она была отвратительной. Мне жаль, что я так пошутил. Безусловно, главному редактору следует вести себя подобающе, и, конечно, алкогольное опьянение — не оправдание, а отягчающее обстоятельство. Мне правда до сих пор горько, что я так глупо выступил и тем самым подвел многих людей. Но я никого не домогался, и у меня не было намерений это делать. Нет ни одного человека, который знает меня близко и усомнится в этом», — написал Колпаков у себя на фейсбуке, впервые комментируя инцидент.

Главред «Медузы» отметил, что хотел извиниться и рассчитывал, что оскорбленный сотрудник изменит свое решение и не будет обвинять его в харассменте, так как они были «добрыми приятелями и с ним, и с его женой». Он уточнил, что все попытки друзей поддержать его (в частности, это пыталась сделать гендиректор «Медузы» Галина Тимченко) расценивались как покрывание харассера.

Колпаков также прокомментировал последовавший за скандалом уход из издания Ильи Красильщика. «Вслед за уходом Ильи посыпалась редакция. Причина заключалось в самом устройстве «Медузы». Одни сотрудники пришли в «Медузу» вместе со мной и Галей, другие — вместе с Ильей. Когда Илья уволился, те, кто пришли с ним, поняли, что Илья как основатель больше не будет представлять их интересы. Многим не нравилось усиление Гали (Илья ушел, я в космосе). Кто‑то переживал из‑за реально удручающей атмосферы в редакции. Кому‑то казалось — и они этого не скрывали, — что на фоне таких событий репутационно выгоднее уйти из «Медузы», чем оставаться в редакции. Но в целом развалилось трио основателей, которое казалось устойчивым и монолитным. Ведь мы никогда не давали нашим сотрудникам повода думать, что между нами могут быть хоть какие‑то противоречия», — написал он.

Красильщик, комментируя заявление Колпакова, отметил, что ценит извинения, которые принес главред, но «прошло полтора года, а очень многие их ждали тогда, это бы сильно помогло».

«Но тогда было по-другому. Тогда генеральный директор издания и его стопроцентный владелец (что делает довольно бессмысленным борьбу с ним) (Галина Тимченко. — Прим. ред.) вместо беспристрастного разруливания ситуации занялся поиском предателей и пятой колонны внутри издания. И я понимаю, как по-человечески сложно было занять беспристрастную позицию, но я не понимаю, как можно было в течение нескольких недель разговаривать в редакции словами (сейчас почти точные цитаты) «За этим столом сидит предатель» и «Всем молчать!». Галя решила, что главная проблема в том, что редакция не выступает единым фронтом поддержки. Это называлось расколом в редакции. Я совершенно уверен, что раскола не было: люди придерживались разных позиций, но продолжали работать и нормально общаться», — заявил бывший издатель и один из основателей «Медузы».

Красильщик отметил, что реакция Колпакова и Тимченко на произошедшее «совершенно разрушила» его, поэтому он принял решение плавно уйти из «Медузы» — так, чтобы не навредить репутации издания. Он разорвал отношения с Галиной Тимченко, а с Колпаковым общался до тех пор, пока тот не прислал ему «письмо с проклятиями».

«Развал той «Медузы» я считаю полностью виной менеджмента, этой системы трех основателей, которая не справилась в прямом эфире, этих невыстроенных процессов (чего стоит только добавление на единственный важный совет директоров за полгода нескольких новых участников накануне СД), этой семейственности отношений, этой куче ненужных эмоций. Впрочем, без этого «Медуза» бы и не возникла. Как сказал один очень умный и много повидавший мой знакомый, «Медуза» была коммуной. Коммуны недолговечны. Все так. Я переживаю по этому поводу до сих пор. <…> Я скажу последнюю вещь: я считаю, что мы как основатели этого издания не справились. И я прошу у вас прощения», — отметил Красильщик.

В начале ноября 2018 года главный редактор «Медузы» Иван Колпаков подал в отставку после обвинений в домогательствах. После его отставки из «Медузы» также ушли Александр Горбачев и Илья Красильщик.

Колпакова восстановили в должности главного редактора «Медузы» в марте 2019 года. Тимченко тогда заявила, что именно она приняла решение восстановить Колпакова, потому что он «с самого начала был идеологом и лидером издания».

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