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Вышел новый трейлер мультфильма Pixar «Душа»

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:14

Кинокомпания Pixar опубликовала новый тизер-трейлер своего мультфильма «Душа». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Мультфильм расскажет об учителе музыки и фанате джаза Джо Гарднере, который получает долгожданную работу в джаз-клубе после удачного прослушивания. Но его мечтам не суждено сбыться: Джо проваливается в канализационный люк и попадает в мир душ, где они обзаводятся «личностью, причудами и интересами», которые потом будут испытывать при жизни в нашей реальности.

Главные роли озвучили Джейми Фокс и Тина Фей. Режиссер мультфильма Пит Доктер ранее снял «Корпорацию монстров», «Головоломку» и «Вперед», он также выступил сценаристом первой «Истории игрушек».

Мультфильм должен был выйти на экраны 17 июня, но его релиз перенесли. Теперь «Душа» выйдет в прокат 20 ноября.

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