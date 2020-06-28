Вышел новый трейлер мультфильма Pixar «Душа»

Кинокомпания Pixar опубликовала новый тизер-трейлер своего мультфильма «Душа». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Мультфильм расскажет об учителе музыки и фанате джаза Джо Гарднере, который получает долгожданную работу в джаз-клубе после удачного прослушивания. Но его мечтам не суждено сбыться: Джо проваливается в канализационный люк и попадает в мир душ, где они обзаводятся «личностью, причудами и интересами», которые потом будут испытывать при жизни в нашей реальности.