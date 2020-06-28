Вышел новый трейлер мультфильма Pixar «Душа»

Кинокомпания Pixar опубликовала новый тизер-трейлер своего мультфильма «Душа». Посмотреть его можно на ютьюбе.
Мультфильм расскажет об учителе музыки и фанате джаза Джо Гарднере, который получает долгожданную работу в джаз-клубе после удачного прослушивания. Но его мечтам не суждено сбыться: Джо проваливается в канализационный люк и попадает в мир душ, где они обзаводятся «личностью, причудами и интересами», которые потом будут испытывать при жизни в нашей реальности.
Главные роли озвучили Джейми Фокс и Тина Фей. Режиссер мультфильма Пит Доктер ранее снял «Корпорацию монстров», «Головоломку» и «Вперед», он также выступил сценаристом первой «Истории игрушек».
Мультфильм должен был выйти на экраны 17 июня, но его релиз перенесли. Теперь «Душа» выйдет в прокат 20 ноября.