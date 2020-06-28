Принадлежащая «Норникелю» фабрика продолжила сбрасывать отходы в тундру. СК начал проверку

Утром 28 июня «Новая газета» опубликовала несколько видео, на которых видно, как в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики продолжают несанкционированно сбрасывать в тундру производственные отходы.
Издание обвинило в сливе отходов в реку и озеро Пясино компанию «Норникель», которой принадлежит фабрика. В компании подтвердили, что на фабрике сливали оборотную воду, и начали служебную проверку.
После этого Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии начал собственную проверку. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, уточняет ТАСС. В правоохранительных органах уточнили, что проверку также проводят представители прокуратуры и Росприроднадзора.
На месте происшествия нашли насосную станцию с двумя подсоединенными резиновыми трубопроводами. «По внешним признакам установлено, что перекачка проводилась длительное время. По результатам разведки тундровой зоны установить границы вытекания жидкости невозможно из‑за заболоченности местности», — рассказали в правоохранительных органах.
«Новая газета» отметила, что трубы, откачивающие ядовитые отходы, начали спешно демонтировать, после того как их обнаружили журналисты.
В Норильске, на ТЭЦ-3, которую использует дочерняя компания «Норильского никеля», 29 мая случилась авария: лопнула цистерна, и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в почву и реки Амбарную и Далдыкан попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале.