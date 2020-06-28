Принадлежащая «Норникелю» фабрика продолжила сбрасывать отходы в тундру. СК начал проверку

Утром 28 июня «Новая газета» опубликовала несколько видео, на которых видно, как в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики продолжают несанкционированно сбрасывать в тундру производственные отходы.

Издание обвинило в сливе отходов в реку и озеро Пясино компанию «Норникель», которой принадлежит фабрика. В компании подтвердили, что на фабрике сливали оборотную воду, и начали служебную проверку.

После этого Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии начал собственную проверку. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, уточняет ТАСС. В правоохранительных органах уточнили, что проверку также проводят представители прокуратуры и Росприроднадзора.