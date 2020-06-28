Сброс отходов в Норильске объяснили предотвращением «нештатных ситуаций»

Сброс отходов в тундру в Норильске, по словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, проводился для предотвращения «возможных нештатных ситуаций», связанных с повышением уровня воды. Об этом пишет «Интерфакс».

«По предварительным данным, при проведении гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и вследствие обильного ливня произошел резкий рост уровня воды в отстойном пруду.⁣⁣ Для предотвращения развития возможных внештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду, эксплуатационным персоналом было принято оперативное решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию», — написала Радионова у себя в соцсетях.

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Она отметила, что на месте происшествия работают инспекторы Росприроднадзора и «иные надзорные и контролирующие органы», а сброс отходов остановлен.⁣⁣ По данным ЕДДС Норильска, из‑за перекачки отходов из хвостохранилища есть угроза попадания стоков в реку Хараелах. «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщил, что в Норильске остановлена утечка отработанных шламов.

Сегодня по факту сброса отходов в реку и озеро Пясино начала проверку полиция. Сообщается, что приехавшую на место происшествия полицейскую машину раздавил трактор. Его водитель «не убедился в совершении маневра» и наехал на полицейский автомобиль случайно.

Ранее сегодня видеоролики с незаконным сливом отходов в тундру опубликовала «Новая газета». В компании подтвердили, что на фабрике сливали оборотную воду, и начали служебную проверку. О начале собственной проверки объявил СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Отмечалось, что слив отходов происходил длительное время.