Умер автор логотипа I Love New York Мильтон Глейзер

В Нью-Йорке в возрасте 91 года умер графический дизайнер, один из создателей журнала New York Magazine и классического логотипа города I Love New York («Я люблю Нью-Йорк») Мильтон Глейзер. Об этом пишет ТАСС.

Он страдал почечной недостаточностью. По словам жены Глейзера, причиной смерти стал инсульт.