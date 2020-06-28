Умер автор логотипа I Love New York Мильтон Глейзер

В Нью-Йорке в возрасте 91 года умер графический дизайнер, один из создателей журнала New York Magazine и классического логотипа города I Love New York («Я люблю Нью-Йорк») Мильтон Глейзер. Об этом пишет ТАСС.
Он страдал почечной недостаточностью. По словам жены Глейзера, причиной смерти стал инсульт.
Глейзер прославился как один из основателей журнала New York Magazine. До 1977 года он был его президентом — в этом же году был создан логотип I Love New York в рамках кампании по продвижению туризма в городе. Состоящий из четырех символов логотип стал настоящим символом города и неотъемлемой частью американской поп-культуры.
Глейзер также известен как создатель психоделического постера 1967 года с Бобом Диланом — на нем музыкант изображен с разноцветными волосами.