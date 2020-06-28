Корги-полицейский по кличке Рыжий ушел на пенсию. Он был единственным корги в российской полиции

Полицейский корги по кличке Рыжий ушел в отставку. Об этом сообщается в инстаграме собаки.

Рыжий служил более семи лет — с 2013 года, и был «первым вельш-корги-пемброком на службе в российской полиции». Инстаграм, который ведется от лица Рыжего, появился в 2019 году. За время его существования на корги-полицейского подписалось свыше 14 тыс. человек. Рыжий работал вместе с Зигером — бельгийской овчаркой. Теперь, согласно инстаграму корги, у Зигера появится новый напарник.

«В соответствии с приказом начальника УТ МВД России по ПФО я больше не буду служить в полиции. Я теперь, друзья, самый настоящий пенсионер! <…> Оля с Зигером продолжат службу. И совсем скоро (после окончания специального обучения) к ним присоединится Фантик. <…> Замечательный черный пес с отменным нюхом!» — говорится в аккаунте Рыжего.