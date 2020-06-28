перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На кинофестивале «Зеркало» покажут шесть «фильмов с севера» 17:48
Корги-полицейский по кличке Рыжий ушел на пенсию. Он был единственным корги в российской полиции 16:44
@taiscaptures/unsplash Во всем мире коронавирусом заразились более 10 млн человек
Во всем мире коронавирусом заразились более 10 млн человек 16:12
Ксения Собчак подаст в суд на людей, напавших на нее и съемочную группу в монастыре 15:30
«Мы не справились, прошу прощения»: Колпаков и Красильщик прокомментировали скандал с харассментом 14:41
Сброс отходов в Норильске объяснили предотвращением «нештатных ситуаций» 13:38
«Прошли ситуации, когда было крайне опасно»: Собянин — о снятии ограничений в Москве 12:48
Вышел новый трейлер мультфильма Pixar «Душа» 12:14
novaya_gazeta / twitter Принадлежащая «Норникелю» фабрика продолжила сбрасывать отходы в тундру. СК начал проверку
Принадлежащая «Норникелю» фабрика продолжила сбрасывать отходы в тундру. СК начал проверку 11:42
На систему онлайн-голосования совершили попытку атаки 11:06
В России за сутки выявили менее 7000 случаев коронавируса 10:50
Умер автор логотипа I Love New York Милтон Глейзер 10:17
Нападение на Собчак, Марго Робби в «Пиратах Карибского моря» и другие новости дня Вчера в 19:13 Дайджест
«МБХ медиа»/Telegram В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой задержали более 30 человек
В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой задержали более 30 человек Вчера в 18:41
Hulu снимет сериал по дебютному роману Салли Руни — авторки «Нормальных людей» Вчера в 17:45
ГИТИС перестанет направлять учащихся на практику в Театр Виктюка после обвинения в изнасиловании Вчера в 17:15
«Просто психанул»: в Татарстане оправдали отца, обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери Вчера в 16:20
На Ксению Собчак и ее съемочную группу напали в монастыре, который недавно захватил схиигумен Вчера в 14:58
Создатели «Симпсонов» заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей Вчера в 14:35
Disney вслед за Warner Bros. и «Доводом» перенес релиз «Мулан» Вчера в 13:24
Отключить рекламу

Корги-полицейский по кличке Рыжий ушел на пенсию. Он был единственным корги в российской полиции

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:44

Полицейский корги по кличке Рыжий ушел в отставку. Об этом сообщается в инстаграме собаки.

Рыжий служил более семи лет — с 2013 года, и был «первым вельш-корги-пемброком на службе в российской полиции». Инстаграм, который ведется от лица Рыжего, появился в 2019 году. За время его существования на корги-полицейского подписалось свыше 14 тыс. человек. Рыжий работал вместе с Зигером — бельгийской овчаркой. Теперь, согласно инстаграму корги, у Зигера появится новый напарник.

«В соответствии с приказом начальника УТ МВД России по ПФО я больше не буду служить в полиции. Я теперь, друзья, самый настоящий пенсионер! <…> Оля с Зигером продолжат службу. И совсем скоро (после окончания специального обучения) к ним присоединится Фантик. <…> Замечательный черный пес с отменным нюхом!» — говорится в аккаунте Рыжего.

Хозяйка Рыжего Ольга Чумакова, работающая кинологом в полиции, изначально завела корги для себя. Однако впоследствии она решила, что ему не стоит сидеть одному дома: Рыжего научили искать наркотики, и он поступил на службу в полицию.

Это не первый случай, когда корги становится звездой инстаграма. Режиссер и креативный директор агентства Anchor Worldwide Брайан Райсберг, например, уже несколько лет гуляет по улицам Нью-Йорка со своим корги Максин в рюкзаке — у собаки 300 тыс. подписчиков.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Паразиты
Блестящий фарс про классовую борьбу
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
боевик
Джентльмены
Гай Ричи возвращается к истокам
фотография
Игорь Мухин: Наши 1990-е. Время перемен
Классик постсоветской уличной фотографии
поп
The Neighbourhood
Страстный поп-рок о любви и вечной юности

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить