На кинофестивале «Зеркало» покажут шесть «фильмов с севера»

В рамках Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало» 29 июня будет представлена программа короткометражек «Фильмы с севера».

В программе — картины «Происхождение человека» Петра Сапегина, «В ожидании смерти» Ларса Веги, «Языки» Марьи Бол Нарго, «Пролетарий» Якоба Ареверна, «Ласточкин хвост» Магнуса Лейфсона и «Без названия (Следы на асфальте)» Тинья Русуувуори.

«Международный кинофестиваль в Тромсё представляет шесть коротких историй из Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии, приглашая к диалогу о вечных ценностях и показывая, как важность человеческой жизни видится за Полярным кругом», — уточняют организаторы.

Показы фильмов не состоятся в кинозалах, однако, как сообщают организаторы, фестиваль сохранит свои ключевые элементы — обсуждения фильмов с их создателями, которые пройдут в социальных сетях в формате прямых эфиров.

«Новая короткометражная программа «Фильмы с севера» выходит в особое время. Время, когда у человечества появилось время задуматься: откуда мы пришли, что для нас является действительно важным, и что мы оставим после себя?» — заявляют организаторы.

Билеты на показ кинофестиваля необходимо будет приобрести на сайте онлайн-кинотеатра tvzavr.