В России за сутки выявили менее 7000 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6791 случай коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 61 случай меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в в Москве, Московской области, ХМАО, Иркутской области, Петербурге, Свердловской, Нижегородской, Ямало-Ненецком АО, Воронежской и Челябинской областях.
Выздоровевших за сутки меньше, чем заболевших, — 5735 человек. За все время выздоровели более 399 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 104 человека. За все время — 9073 человека. Всего в стране зафиксировано 634437 заболевших.
Россия, по данным Университета Джона Хопкинса, находится на третьем месте по числу заражений, на первом — США (2,5 млн), на втором — Бразилия (1,3 млн). Во всем мире коронавирусом заразились почти 10 млн человек, около половины из них вылечились. Порядка 500 тыс. пациентов с COVID-19 умерли.