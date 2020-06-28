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В России за сутки выявили менее 7000 случаев коронавируса

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:50

В России за сутки выявили 6791 случай коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 61 случай меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в в Москве, Московской области, ХМАО, Иркутской области, Петербурге, Свердловской, Нижегородской, Ямало-Ненецком АО, Воронежской и Челябинской областях.

Распределение по регионам
Распределение по регионам
© стопкоронавирус.рф

Выздоровевших за сутки меньше, чем заболевших, — 5735 человек. За все время выздоровели более 399 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 104 человека. За все время — 9073 человека. Всего в стране зафиксировано 634437 заболевших.

Россия, по данным Университета Джона Хопкинса, находится на третьем месте по числу заражений, на первом — США (2,5 млн), на втором — Бразилия (1,3 млн). Во всем мире коронавирусом заразились почти 10 млн человек, около половины из них вылечились. Порядка 500 тыс. пациентов с COVID-19 умерли.

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