Во всем мире коронавирусом заразились более 10 млн человек

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 10 млн человек. Такие данные приводит Университет Джона Хопкинса, занимающийся подсчетом случаев заражения.

Сегодня, по данным Университета, больше всего заразившихся в США (свыше 2,5 млн человек), Бразилии (более 1,3 млн) и России (633,5 тыс. человек). Далее идут Индия (почти 529 тыс. заразившихся), Великобритания (около 311 тыс.), Перу (275 тыс.) и Чили (267 тыс.).

Число умерших от коронавируса, по данным Университета Джона Хопкинса, почти приблизилось к отметке в 500 тыс. — 499 307 человек. На первом месте по числу летальных исходов среди пациентов с коронавирусом стоит США (125 тыс. человек), на втором — Бразилия (свыше 57 тыс.), на третьем — Великобритания (более 43 тыс. человек). Россия, согласно информации Университета, стоит на 12-м месте (9060 человек; согласно официальной статистике российских ведомств — 9073).

В последнее время ежедневное число заразившихся коронавирусом в России снижается. Согласно данным портала «Стопкоронавирус.рф» к утру 28 июня выявили 6791 случай заболевания.