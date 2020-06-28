перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На кинофестивале «Зеркало» покажут шесть «фильмов с севера» 17:48
Корги-полицейский по кличке Рыжий ушел на пенсию. Он был единственным корги в российской полиции 16:44
@taiscaptures/unsplash Во всем мире коронавирусом заразились более 10 млн человек
Во всем мире коронавирусом заразились более 10 млн человек 16:12
Ксения Собчак подаст в суд на людей, напавших на нее и съемочную группу в монастыре 15:30
«Мы не справились, прошу прощения»: Колпаков и Красильщик прокомментировали скандал с харассментом 14:41
Сброс отходов в Норильске объяснили предотвращением «нештатных ситуаций» 13:38
«Прошли ситуации, когда было крайне опасно»: Собянин — о снятии ограничений в Москве 12:48
Вышел новый трейлер мультфильма Pixar «Душа» 12:14
novaya_gazeta / twitter Принадлежащая «Норникелю» фабрика продолжила сбрасывать отходы в тундру. СК начал проверку
Принадлежащая «Норникелю» фабрика продолжила сбрасывать отходы в тундру. СК начал проверку 11:42
На систему онлайн-голосования совершили попытку атаки 11:06
В России за сутки выявили менее 7000 случаев коронавируса 10:50
Умер автор логотипа I Love New York Милтон Глейзер 10:17
Нападение на Собчак, Марго Робби в «Пиратах Карибского моря» и другие новости дня Вчера в 19:13 Дайджест
«МБХ медиа»/Telegram В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой задержали более 30 человек
В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой задержали более 30 человек Вчера в 18:41
Hulu снимет сериал по дебютному роману Салли Руни — авторки «Нормальных людей» Вчера в 17:45
ГИТИС перестанет направлять учащихся на практику в Театр Виктюка после обвинения в изнасиловании Вчера в 17:15
«Просто психанул»: в Татарстане оправдали отца, обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери Вчера в 16:20
На Ксению Собчак и ее съемочную группу напали в монастыре, который недавно захватил схиигумен Вчера в 14:58
Создатели «Симпсонов» заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей Вчера в 14:35
Disney вслед за Warner Bros. и «Доводом» перенес релиз «Мулан» Вчера в 13:24
Отключить рекламу

Во всем мире коронавирусом заразились более 10 млн человек

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:12

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 10 млн человек. Такие данные приводит Университет Джона Хопкинса, занимающийся подсчетом случаев заражения.

Сегодня, по данным Университета, больше всего заразившихся в США (свыше 2,5 млн человек), Бразилии (более 1,3 млн) и России (633,5 тыс. человек). Далее идут Индия (почти 529 тыс. заразившихся), Великобритания (около 311 тыс.), Перу (275 тыс.) и Чили (267 тыс.).

Число умерших от коронавируса, по данным Университета Джона Хопкинса, почти приблизилось к отметке в 500 тыс. — 499 307 человек. На первом месте по числу летальных исходов среди пациентов с коронавирусом стоит США (125 тыс. человек), на втором — Бразилия (свыше 57 тыс.), на третьем — Великобритания (более 43 тыс. человек). Россия, согласно информации Университета, стоит на 12-м месте (9060 человек; согласно официальной статистике российских ведомств — 9073).

В последнее время ежедневное число заразившихся коронавирусом в России снижается. Согласно данным портала «Стопкоронавирус.рф» к утру 28 июня выявили 6791 случай заболевания.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Паразиты
Блестящий фарс про классовую борьбу
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
боевик
Джентльмены
Гай Ричи возвращается к истокам
фотография
Игорь Мухин: Наши 1990-е. Время перемен
Классик постсоветской уличной фотографии
поп
The Neighbourhood
Страстный поп-рок о любви и вечной юности

Другие материалы по темам

Люди
Джон Хопкинс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить