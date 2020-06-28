Ксения Собчак подаст в суд на людей, напавших на нее и съемочную группу в монастыре

Ксения Собчак сообщила, что готовит иски на напавших на нее и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски. Слава богу, часть свидетельств — на других флешках. На этом замолкаю: продолжаем работать и скоро выпустим большой фильм на канале «Осторожно, Собчак» про весь этот православный Талибан (террористическая группировка, запрещена в России — Прим. ред)», — заявила Собчак.

В результате нападения, по словам журналистки, режиссер Сергей Ерженков получил перелом кисти.

О том, что на журналистку и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре, стало известно вчера. Собчак и ее команда снимали фильм о схиигумене Сергии, который недавно захватил обитель. По словам журналистки, помимо призывов отрицать пандемию, она расследовала издевательства над детьми.

В середине июня схиигумен Сергий, которому запретили проповедовать из‑за того, что он называл COVID-19 мифом и выступал против режима самоизоляции, захватил монастырь (сам он это отрицает), отстранив от управления игуменью Варвару. Подробнее о том, что случилось, читайте здесь.

После этого монастырь стали охранять мужчины «крепкого телосложения», которые угрожали всем, кто появлялся на его территории. Сергий продолжил критиковать Русскую православную церковь, говорил, что митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, а также требовал, чтобы патриарх сложил полномочия.