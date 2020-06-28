Мэр Москвы Сергей Собянин положительно оценил снятие ограничений, введенных из‑за пандемии коронавируса. Городской глава не увидел в этом «ничего ужасного», об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Многие даже потирали ручки: смотрите, преждевременно вы это сделали, не надо было этого делать, сейчас ужасное что‑то будет. Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно, что опять взлетит наверх. За последнюю неделю уменьшается количество выявленных вновь зараженных. И снижается количество госпитализированных, тяжело больных, которые на ИВЛ», — заявил мэр.

По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве улучшается с каждой неделей. Мэр также отметил, что многие «сопротивляются открытости», а жителям Москвы «надо привыкать к нормальной жизни».

С 23 июня в Москве начался третий этап снятия ограничений, введенных из‑за ситуации с коронавирусом . Возобновили работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, москвичи могут вновь использовать детские и спортивные площадки. В обычный режим работы вернулись организации соцзащиты, начал ходить по маршруту речной трамвайчик. Другие ограничения, включая масочно-перчаточный режим, сохраняются. Остается запрет на работу кинотеатров, проведение экскурсий и массовых мероприятий.