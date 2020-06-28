На систему онлайн-голосования совершили попытку атаки

На систему электронного голосования по поправкам в Конституцию в субботу вечером была совершена попытка атаки. Сбоя в системе не произошло, пишет ТАСС со ссылкой на слова начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Артем Костырко.

«После 21 часа была совершена попытка атаки на блокчейн через ноду (сервис для наблюдения за онлайн-голосованием — Прим. ред) наблюдателя. В настоящее время введен режим повышенной безопасности, однако перерыва в голосовании не было, и все голоса будут записаны в блокчейн, то есть все голоса онлайн-избирателей будут учтены», — рассказал он.

Позднее работа сервиса, по сообщению Костырко, была восстановлена. «Доступ к ноде наблюдателя восстановлен. Специалисты информационной безопасности проводят замену всех токенов безопасности во всех подсистемах. Все голоса участников дистанционного голосования доставлены и учтены», — заявил чиновник поздно вечером в субботу.

В онлайн-голосовании принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. К вечеру 27 июня явка составила 75%, было принято более 879 тыс. бюллетеней. Электронное голосование завершится 30 июня в 20.00 по московскому времени. Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев.

26 июня Центризбирком сообщил о DDoS-атаке на свой сайт, а утром 25 июня, в первый день голосования по поправкам в Конституцию, перестал работать портал для онлайн-голосования в Москве и Нижегородской области 2020og.ru.

Ранее стало известно, что почти половина россиян не верит в честное голосование по поправкам к Конституции. Согласно данным ВЦИОМ, четверть респондентов сказала, что не будет доверять результатам, а еще 24% посчитали, что в ходе голосования случатся подтасовки на местах.