Хорошие альбомы, тень Мизулиной и вечная ностальгия. Каким мы запомним 2023 год в музыке

До лета этого года многие крупные артисты отдавали свои альбомы на эксклюзив «VK Музыке» — то есть первый месяц после релиза их можно было послушать только там. К концу года тренд сошел на нет, и та же «VK Музыка», а заодно «Яндекс Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» продолжают борьбу за аудиторию с помощью других методов, в первую очередь в ход идет креативное и не очень наружное промо.