Хорошие альбомы, тень Мизулиной и вечная ностальгия. Каким мы запомним 2023 год в музыке

Анна Асти освоилась в роли поп-царицы
В прошлом году экс-участница тандема Artik & Asti запустила сольную карьеру — и нравится нам это или нет, от песен «Феникс» и особенно «По барам» было не убежать. В 2023-м Анна только закрепила свой статус: тут и очередной хит «Царица», и одноименный успешный альбом, и концерты с постоянными солдаутами.
Осенью певица стала главой лейбла Fenix, куда перешла большая часть артистов, до этого выпускавших музыку на российском отделении мирового мейджора Universal (официально ушел из России после февраля 2022 года). Поэтому теперь Анна Асти не только певица, но и лицо одного из крупнейших лейблов. Доходит до забавного: у авторки песни «Царица» выпускается и, например, группа Shortparis.
Toxi$ — первая большая телеграм-звезда
Рэпер со смешным высоким голосом начинал год в статусе ноунейма — о нем уже знали внутри рэп-тусовки, но едва ли кто‑то представлял, какой путь Toxi$ пройдет к концу 2023-го: сейчас он артист с многомиллионной аудиторией, фитами с лидерами жанра и статусом главного новичка года.
Ключевая причина — его телеграм-канал, где Toxi$ без устали выкладывает обаятельные кружочки, в которых то танцует под свои новые песни, то просто показывает беззаботный быт. За год он раскачал канал с нуля до 370 тысяч подписчиков без каких‑либо вложений в рекламу — и это впечатляет.
Екатерина Мизулина стала музыкальным трендсеттером
Весь год мы читаем новости о том, как Лига безопасного интернета во главе с Екатериной Мизулиной просит проверить то одного, то второго, то третьего артиста по самым разным поводам — от оскорбления чувств верующих до недостаточного патриотизма.
Хорошего в вечных цензурных рукавицах немного, но отрицать сильное влияние Мизулиной на современную музыкальную сцену уже невозможно.
Здесь и история со Scally Milano, и полумифический поход рэперов новой волны к ней «на ковер» (там же была и Instasamka), и даже бедный Шарлот.
Искусственный интеллект шагает в музыку
Две ключевые истории про нейронки и музыкальный мир в 2023 году были связаны с фейками, которые невозможно отличить от оригинала.
В начале года на стримингах появилась песня Дрейка и The Weeknd, к которой звездные канадцы не имели никакого отношения. Их предприимчивый поклонник прогнал голоса артистов через нейросеть и получил готовый хит. Правообладателям музыки артистов это сильно не понравилось, в итоге трек удалили с площадок за нарушение авторских прав, но не из‑за использования голосов музыкантов, а из‑за аудиотега битмейкера Metro Boomin, который автор вставил в начало трека.
К осени стало известно, что песня может быть номинирована на «Грэмми» — в итоге ей отказали, но опять же не потому, что это продукт работы искусственного интеллекта, а из‑за технической мелочи. Для номинации песня должна быть доступна широкой аудитории онлайн или на физических носителях, а это условие не соблюдалось.
И куда более близкая нам история: в этом году вышел альбом «Горгород навсегда», где голос, практически неотличимый от Оксимирона, продолжает историю того самого альбома. Как нам удалось выяснить, все это — проект окружного депутата из Петербурга, который тем самым хотел показать, какие возможности перед нами открывает современный ИИ.
Умер Дима Nova
20 марта 2023 года погиб участник Cream Soda Дима Nova: вместе с друзьями и братом он провалился под лед под Ярославлем.
Дима был человеком, который последние 15 лет делал все, чтобы наша музыка стала лучше: светлее, добрее и умнее. И, конечно, веселее.
И Дима остается этим человеком и сейчас. В этом году у Cream Soda вышел альбом «Internet Friends» и целый ряд синглов, записанных еще при его жизни.
Сливы в телеграм-каналах — спутник музыкальной индустрии
Последний год синглы звездных артистов стабильно появляются онлайн за пару дней до релиза, а в некоторых случаях — и за несколько недель. Причина — телеграм-каналы, которые поставили такие сливы на поток.
В своей работе они не видят ничего плохого, но музыкальная индустрия с таким видением сильно не согласна. При этом решения проблемы пока никто так и не нашел.
Никита Вильчинский и Саша sobersasha Пьяных — короли визуала
Клипы Toxi$ и Instasamka, Егора Крида и Моргенштерна*, видео на хит «Тесно» и короткометражка Нурлана Сабурова — всеми этими проектами занимался тандем режиссера Никиты Вильчинского и креативного арт-директора Саши Пьяных. В этом году они стали безоговорочно ключевыми «визуализаторами» русскоязычной музыки и поп-культуры — и, кажется, не планируют останавливаться.
Катя Лель научила весь мир делать «джага-джага»
В ноябре в интернете опять случилось что‑то странное. Песня Кати Лель «Мой мармеладный» просочилась в англоязычный тикток — и попала во все трендовые чарты мира. По такому поводу мы нырнули в ее дискографию и нашли там немало хорошего.
Скриптонит выпустил примерно 147 релизов
На самом деле, конечно, поменьше, но ощущения ровно такие. Все началось с альбома «7» этой весной, а закончилось в декабре, когда Скриптонит выпустил релиз «Yeahh, pt. 1». Было все: задумчивый рэп, огромный микстейп с агрессивным звуком, сборники демок и переиздания старых песен, альбом «Gruppa Skryptonite», и — как раз на последнем альбоме — вполне себе танцевальный рэп.
Сам Скриптонит так резюмирует свой год: «Всех переиграл и забрал нал». И уточняет: «Для меня спорт — это закрыть ********* [рты], обозначить рамки, не тянуть время за яйки». И в этом спорте он точно мастер.
Гуф окончательно стал героем сплетен, а потом оп — и выпустил лучший альбом за 10 лет
В этом году Гуф был в первую очередь героем желтых хроник: скандалы с женой и развод, проблемы с ментальным здоровьем и рехаб, треш в соцсетях и так далее. Казалось, что ровно таким мы и запомним Гуфа-2023.
А потом вышел альбом «Запретное место» — и оказался лучшим релизом Алексея Долматова за очень долгое время. Это дневник месяца, который Гуф провел в рехабе этой весной: много жутких историй, рефлексии и трогательное посвящение бабушке. Такого Гуфа мы любим гораздо больше, чем звезду из абзаца выше.
Из иноагентов можно собрать лайнап хорошего фестиваля
Минюст продолжал свой крестовый поход по вычленению «неблагонадежных» артистов. И сейчас кажется, что из этого списка уже можно собрать качественный фестиваль: Оксимирон* и Noize MC**, Андрей Макаревич*** и Борис Гребенщиков****, Монеточка***** и Земфира******, Илья Прусикин (Little Big) *******, Лева Би-2 ******** и Anacondaz *********, Фейс ********** и Моргенштерн *********** — и это еще не полный список. Вести такой фестиваль могут Юрий Дудь ************ и Максим Галкин *************.
Инди-герои добрались до больших фестивалей
На фоне прошлого пункта до больших сцен логичным образом добрались артисты, которые до этого работали на аудиторию поуже. Но это ни в коем не случае не означает, что их творчество стоит обесценивать. Sirotkin и Zoloto, Тося Чайкина и многие другие музыканты много лет делали отличную музыку — и наконец-то дотянулись до широкого внимания.
Мы стали узнавать о новой музыке на ютубе
2023-й — год музыкальных видеоэссе на русском. Теперь разбираться в трендах и уже сложившихся феноменах стало намного проще: «Брокен дэнс» и «Скиллз», «А можно потанцевальней?» и «Войс» — на ютубе постоянно появляются новые имена, которые без устали рассказывают о важном в коротких (и не очень) эссе.
Мы пережили тренд на эксклюзивы
До лета этого года многие крупные артисты отдавали свои альбомы на эксклюзив «VK Музыке» — то есть первый месяц после релиза их можно было послушать только там. К концу года тренд сошел на нет, и та же «VK Музыка», а заодно «Яндекс Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» продолжают борьбу за аудиторию с помощью других методов, в первую очередь в ход идет креативное и не очень наружное промо.
Рэп стал агрессивнее
В 2023 году в чартах освоились представители объединения «52» (в первую очередь Friendly Thug и Alblak), Молодой Калуга, Baby Melo и ряд других артистов, делающих рэп про уличную грязь и не очень законные дела. Да, влияние криминальной эстетики всегда играло важную роль в русскоязычной поп-культуре, но сейчас вышло на новый пик. Взять хоть волну этих музыкантов, хоть успех «Слова пацана».
Умер Yung Trappa
В феврале скончался рэпер Владислав Yung Trappa Ширяев. Человек со сложной трагичной судьбой, который ворвался в русский рэп в начале десятых и, кажется, немного опередил свое время: его одиозный рэп про наркоторговлю и успешную жизнь сиял ярко и точно повлиял на то, как хип-хоп в России воспринимается сегодня.
Хиты прошлого стали звучать еще громче
Тренд на ностальгию никуда не делся — просто стал мутировать еще больше.
В начале года «Каспийский груз» и Гио Пика выпустили сингл «На белом», ставший одним из главных хитов года. В его основе — песня Сергея Васюты и группы «Сладкий сон» «На белом покрывале января».
Группа «Винтаж» получила неожиданный виток популярности, когда у песни «Плохая девочка» появился фонк-ремикс.
Big Baby Tape переработал трек «Like a G6», Молодой Платон — «Часики» Валерии, а Lil Krystalll — «Я буду» 5sta Family.
Группа «Король и Шут» выбралась в чарты и стала старым новым феноменом этой весной — все благодаря одноименному сериалу, ставшему главным хитом первой половины 2023 года.
Треша тоже хватало
Музыка всегда отражает поп-культуру. Сегодня это означает, что туда просачиваются мемы и виральные тиктоки. А иногда мемами становятся и сами песни.
Самый громкий случай этого года — сингл «Заставлял» от Daryana и daybe. Его припев звучит так: «Ты заставлял меня сосать, но я тебе не сосала». Песня тут же стала хитом соцсетей, а потом и выпусков новостей, где ее критиковали ошарашенные родители, переживающие за то, что их детей опять кто‑то портит.
А еще 2023-й — год отличных альбомов
Последние годы ведется дискуссия: имеют ли альбомы смысл в эпоху, когда мы потребляем контент с невероятной скоростью и, казалось бы, гораздо удобнее выпускать только синглы?
В этом году отличных доводов в пользу альбомов было предостаточно. Но самый мощный из них — «Wild Ea$t» Saluki. Огромный (на 25 песен) релиз, который и спустя полгода после выхода продолжает впечатлять и лишний раз доказывает: артисты, которые хорошо чувствуют альбомную форму, никуда не делись — и это великолепно.
В ту же когорту: «ЛСП» — «Несчастные люди», Куок — «Джангл», Boulevard Depo — «Сертоловский токсик», Кишлак — «СХИК2» и не только.
*, **, ***, ****, *****, ******, *******, ********, *********, **********, ***********, ************, ************* Оксимирон, Noize MC, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Монеточка, Земфира, Илья Прусикин (Little Big), Лева Би-2, Anacondaz, Фейс, Моргенштерн, Юрий Дудь, Максим Галкин признаны иностранныи агентами Минюстом РФ.