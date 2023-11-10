«Это реально твое мнение или каких‑то дедов?» Спорим про альбом Кишлака «СХИК2»

Конечно, переводить через гугл лирику Гуччи Мейна, как Янг Трэппу, тоже бывает круто, особенно когда вокруг больше никто так не додумался сделать. Но сейчас лично мне прикольней слышать кишлаковское «Мою семью можно пересчитать по пальцам столяра» или «Помню, как трясся под солью» (а не под каким‑то заморским непонятным наименованием). Ну и даже когда у него абстрактная лирика, то это прикольные хоррор-образы: «Мы останемся в подъезде, где все люди превратились в крыс, они выполнят все наши просьбы, каждый твой каприз», — в голове прямо заело, потому что тут обманываются ожидания от того, кто крысы в этой истории не враги, а слуги… Дип… Я не говорю, что Кишлак суперинтеллектуал, я сам кринжую, каждый раз когда он к месту и нет поет про «индивидов», но поп-певцу это и не надо. Главное, что песни понятные и цепляющие.