«Это реально твое мнение или каких‑то дедов?» Спорим про альбом Кишлака «СХИК2»

А финал-финал «Я все» — мотивационная рэп-хроника под хаус-бит, как песни Дрейка, которые с часами в названииУ Дрейка есть серия песен, которые называются, например «5AM in Toronto» или 6PM in New York». В них канадский артист рассуждает о последних событиях своей жизни, а также рассказывает, к какой точке они его привели.. Или скорее как OG Buda, перепевающий Дрейка. Если честно, не самая любимая песня с альбома! Но одну цель, наверное, трек выполняет: вкратце мифологию Кишлака как артиста пересказывает. Копил на майк, верил, бухал, завязал, пришел к успеху. Если честно, мне аниме-перегибы про «кровавую луну» интереснее.