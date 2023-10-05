Мы все глубоко «Несчастные люди». Каким получился новый альбом «ЛСП»

За это мы когда‑то и полюбили музыку «ЛСП». Это с самого начала были истории отбросов, которые рисовали картину мрачного мира, где светлая мораль и хеппи-энды оставались за бортом , а на нем — только безумие и дураки в парах танцуют канкан под метеоритным дождем. А главный герой в силовом поле устало жует «Стиморол», чтобы забить аромат самого синего похмелья и столовского винегрета, и где‑то поодаль в бинокль наблюдают за танцем 10 негритят. Он тоже участник этого праздника конца света, но каждый вечер подбрасывает монетку — и она дарит еще один день.