«Чем популярнее артист, тем больше он на чилле». Кто снимает клипы Instasamka и Toxi$

С.П.: Это сложный вопрос, потому что в таком потоке информации речь скорее о том, что я успеваю запомнить. В 2023 году это нейронки. Я пробовал использовать их для написания сценариев. И это оказалось неэффективно. Потому что мой процесс придумывания более эффективный: лучше напишу 20 идей и отсею лишние, чем эти 20 идей напишет нейронка, и 15 будут лишними по умолчанию. Но MidJourney иногда помогал с референсами. Но, опять же, это статичная картинка, а я ими не особо люблю пользоваться. Gen2 в этом плане пока не было времени потрогать. Но нашим челам нейронки помогали по графике. Но не для картинки, а для упрощения процесса. Условно, делали на одном из проектов захват движения с помощью четырех айфонов. А раньше для этого нужна была куча камер и мокап-костюмов.