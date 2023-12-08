Кружочки на воде. Как телеграм-каналы позволяют увидеть в музыкантах живых людей

Бездонный колодец просмотров
Макс Корж ловит 500 комментов и 120 тысяч просмотров на пост, который случайно сделал, когда телефон разблокировался в кармане.
Kai Angel и 9mice, коллеги по объединению Viperr, громко ругаются и анонсируют свой фейк-развал. Аудитория — больше 100 тысяч человек.
Все это — базовые сводки жизни телеграм-каналов музыкантов последних месяцев. Именно телеграм за последние пару лет превратился в ключевую соцсеть для современных артистов. Да, все продолжают постить красивые сторис и пытаться попасть в тренды тиктока, но настоящая жизнь — именно в телеге. Как так вышло?
«В трансформера соберитесь…» Как телеграм вобрал в себя лучшее от других соцсетей
Функционал телеграм-каналов сочетает в себе сторис, твиттер, паблики VK на их пике и даже форумы и ЖЖ для тех, кто застал интернет нулевых. Все это интуитивно понятно и пользователям, и создателям контента. А заодно абсолютно бесплатно и доступно.
Одни музыканты используют телеграм как хаотичный личный блог. Артист Mnogoznaal — автор одного из лучших альбомов этого года «Клуб без танцев» — пару лет сторонился публичности, раз в полгода появляясь именно в телеге: он записывал серию коротких войсов, в которых говорил, что скоро выпустит новую музыку, а пока с ним все хорошо, и переживать не стоит. Заодно он благодарил всех за внимание, и таким образом за пять войсов на пару секунд успел и рассказать аудитории о своих делах, и лишний раз наладить с ней отношения.
Кто‑то — как Saluki — превратил телеграм в новый вид твиттера, где, как правило, постит короткие сообщения о том, что происходит с ним здесь и сейчас. И, конечно, тизерит новую музыку, в том числе используя кружки.
Фабрика округленных звезд
Интереснее стало в последние пару лет, когда звезды стали появляться внутри телеграма. Главные примеры — это артист Toxi$ и объединение Viperr, лица которого — дуэт Kai Angel и 9mice.
Toxi$ начал активно записывать кружки весной этого года, когда был относительным ноунеймом с почти нулевой аудиторией. В них он ярко танцевал и высоким голосом тизерил свою музыку. Кружки были настолько забавными, что на одних репостах артист прокачал канал с нуля до 300 тысяч подписчиков всего за полгода. И заодно использовал телеграм-хайп для продвижения творчества: в этом году он выпустил EP «Jazz Do It» и альбом «Hotshot», оба релиза осели в чартах, а к концу года Toxi$ уже стал гастролирующим артистом.
Kai Angel и 9mice, также малоизвестные артисты в начале 2023 года, в свою очередь, двигались по-другому: в их каналах полно и одиночных сообщений-«твитов», и кружков, и тизеров новых песен. Благодаря ярким образам и провокативному содержанию музыки (да и самих каналов) они тоже быстро прокачали свою аудиторию: постоянно призывали фолловеров к активности на их новых релизах и не стеснялись задевать коллег по сцене. Вот Kai Angel и его недовольство Платиной, а вот оценка творчества Heronwater от 9mice: «Мне так нравится, как легко можно заварить доширак, слить воду, положить в тарелку и назвать это спагетти. Ой, Херонвотер».
Пиар-менеджер тандема видит причину их взлета в первую очередь в функционале телеграма.
Агентство PR Buro, пиар 9mice и Kai Angel
«Весной у Kai Angel и 9mice было до пяти тысяч подписчиков. А сейчас — по 70 тысяч, при этом на продвижение было потрачено 0 рублей. Они оба делают много контента именно в телеграме: эксклюзивные новости, прямое общение с аудиторией и так далее. Работает и то, что телеграм-каналы — это в целом новые медиа. Поэтому охваты увеличивают и репосты в другие каналы. Основная аудитория пришла с мая по август, за осень — еще тысяч 20. У ребят яркая фан-база. И я думаю, что это именно та площадка, где поклонникам удобнее всего взаимодействовать с артистами.
Здесь и сам артист может оперативно реагировать на фидбэк, а аудитория — напрямую общаться с музыкантом. Потому что в других соцсетях поклонники реагируют уже на существующий контент, получается односторонняя коммуникация. А здесь идет диалог.
Телеграм-чаты — отдельная среда, где коммуникация ведется 24/7. Существует комьюнити людей, которые начинают общаться между собой, дружить, ходить на концерты и обсуждать релизы. И туда могут влетать сами артисты».
Вот Скриптонит в июле за несколько недель до официального релиза выложил в свой канал в телеграме трек «Затяжка». Потому что в то же время вышел сингл Трэвиса Скотта «K-Pop», а Скриптониту было важно донести до слушателей: «Выкладываю его сейчас, просто чтоб никто не думал, что я „вдохновился“ Трэвисом и Уикендом, которые выпустили реггетон. Если я кем‑то и вдохновлялся, то только Дадди Янки из моего детства».
А вот Молодой Платон именно в формате кружочка в телеграме весной отнекивался от похода рэперов на встречу с Екатериной Мизулиной: «Я вообще хз, где находится офис Лиги безопасного интернета».
Или тот же Mnogoznaal, который в ноябре вернулся с первым за несколько лет синглом. Подписчики канала в комментах поругали его за сведение трека, а он записал им войс, где все объяснил: «Мы вас услышали. Это вина не Димы (звукорежиссера), может, [виновата] моя любовь к транквилизаторам. Но, короче, сделаем».
Живой журнал
В телеграме интересно следить не только за виральными кружками и скандалами, окружающими громких артистов. Многие из них просто транслируют в каналах свою бытовую жизнь и закулисье — и так приобретают человеческое лицо, лишенное дополнительных фильтров, смонтированных вертикальных видео и других барьеров, которые отделяют артиста от аудитории в других соцсетях.
Телеграм-канал «Сломанные пляски», ютуб-канал «Брокен дэнс», шоу «Вписка»
«Мне нравится, что в телеграм-каналах есть жизнь, которая была в VK в 2017 году, в твиттере — в 2011-м, а до этого — в ЖЖ. Телеграм очень просто устроен. Тебе не нужно хвастаться и накидывать пуха. Все сделано так, чтобы ты просто транслировал свою жизнь. Вот даже кружочек — его если и можно смонтировать, то для этого надо сильно напрячься. А так ты просто снимаешь его и показываешь себя таким, какой ты есть. Все получается естественно.
Мне нравится Toxi$, потому что он — первый артист, идеально обернувший телеграмную среду под свои нужды и хотелки. Мне нравятся любые игроки новой школы, которые хорошо понимают, как использовать телеграм: интересно читать Friendly Thug NGG 52, Soda Luv, Scally Milano. Чувствую, что в них есть угар. Яна Кедрина (Kedr Livansky) ведет свой канал как страничку на лируВ конце нулевых блоги на площадке LiveInternet.ru были очень востребованы и зачастую велись как открытый онлайн-дневник. лучших годов — и это комплимент. Еще нравится, когда музыкант не просто кидает какие‑то промомульки, а выступает и как блогер, рассказывающий про свою жизнь внутри индустрии — такой, допустим, канал Jubilee. С удовольствием читаю и закрытый канал Галата. Еще есть канал Basic Boy, где он просто рецензирует новые альбомы, часто довольно жестко по кому‑то проходится на энергии zero fucks given. И Айгель Гайсина, она в своем канале интересно рассказывает про эмигрантскую жизнь с ребенком в Берлине».
Никаких алгоритмов, только человеческий фактор
Ключевое отличие телеграма от других соцсетей — отсутствие алгоритмической ленты, которая работает в первую очередь на рекомендациях. Ленту телеграма формирует сам пользователь, которого не перегружают лишними советами. Поэтому подписка в телеграме стоит дороже: это всегда добровольное действие, а не раздраженный клик.
Агентство PR Buro, пиар 9mice и Kai Angel
«В телеграме сидит самая активная аудитория. Поклонники вовлечены во все, что происходит вокруг артиста. Например, 57% подписчиков 9mice читают его посты в первые 24 часа после публикации. Моментально на все реагируют. Это в разы больше, чем на других площадках».
Телеграм-канал «Сломанные пляски», ютуб-канал «Брокен дэнс», шоу «Вписка»
«В канал к артисту приходят только его слушатели и фанаты, а не случайные люди, которые просто проходили мимо и увидели пост в рекомендациях. Это меняет правила игры. Потому что люди изначально понимают прикол чувака, на которого подписываются. Он, в свою очередь, понимает, что с ними можно играть по своим правилам. Это позволяет выстраивать удивительные отношения между контентмейкером и потребителем».
Это ценят и сами артисты, которые в телеграм-каналах общаются куда свободнее, чем в других соцсетях. Сегодняшний сторис и паблики VK — это в первую очередь музыкальные витрины, которые музыканты используют для анонсов релизов, концертов и своих других активностей. Но узнать что‑то о самих авторах оттуда почти невозможно (если это, конечно, не Гуф).
Рэпер, автор канала Emoji FM
«Канал я сделал в 2017 году, потому что это был и остается единственный вид блога, который можно вести исключительно голосом. Такая министанция подкастов. Плюс телега уютная — это скорее не соцсеть, а изолированная среда без рекомендаций, „умных“ алгоритмов и прочего говна. Лайки, репосты и комменты тут чисто по приколу, они ни на что не влияют. Нет ощущения, что ты на площади стоишь и жонглируешь факелами, чтобы на тебя обратили внимание, как в твиттере, инсте* или тиктоке.
Да и чем дешевле и доступнее становились смартфоны и интернет, тем больше тупых людей стало обитать в других соцсетях. Плюс сейчас все площадки платят за просмотры, а агрессия хорошо генерирует трафик. От телеграма, в свою очередь, почему‑то ловишь вайбы ЖЖ из начала нулевых».
Мы часто говорим о том, как в сегодняшней медиасреде сокращается расстояние между звездами музыки и их аудиторией, как артисты становятся ответственнее и больше думают о своих поступках и словах. В их случае телеграм-каналы не только лучший промоинструмент, но и отличный якорь, который помогает обеими ногами стоять на земле и не отрываться от слушателя.
И здорово, что эти бесконечные кружки на телеграм-воде не только инфошум, но и возможность увидеть в них живых людей.
Еще пять каналов, на которые мы советуем подписаться
В десятых Бахтияр Алиев начинал с музыки, которую сейчас бы с ходу окрестили пацанским кальян-попом, — и в ней он был довольно успешен. К концу прошлого десятилетия Бахтияр стал еще и заметным лейбл-руководителем: сейчас он стоит во главе Lotus Music, до этого занимался российским отделением Atlantic Records и лейблом Zhara. Каждый из них объединяет суперзвездный ростер, где в разное время издавались HammAli & Navai, «ЛСП», Slava Marlow и многие другие. В телеграме он периодически рассказывает про устройство музыкальной индустрии с точки зрения как продюсера, так и артиста.
Канал певицы Стереополины — это отличная возможность понять, из чего состоит жизнь молодых независимых музыкантов. Тут и кружочки с рабочим процессом, и встречи с коллегами по сцене, и много историй о том, как (постепенно) сделать свою музыку востребованной с примерами удач и неизбежных ошибок.
В этом году Куок вместе со своими подписчиками записывал альбом, координируя их как раз в телеграме: «Придумали с командой, что можем в течение тринадцати этапов давать различные задания музыкантам разного уровня, чтобы любой мог принять участие в создании альбома», — рассказывал он в нашем интервью.
А теперь весело проводит конец года, фотографируясь то с Глюкозой, то с Леонидом Каневским.
Зачастую Брутто использует свой канал как еще одну платформу для бесконечных анонсов, но периодически записывает кружочки, где делится новостями, рассуждает о музыке и мире вокруг и просто рассказывает, как дела. И это тот ASMR-контент, который мы заслужили.
Канал, где музыкант не только записывает кружочки из туров, но и делится своими музыкальными находками — от андеграундного рэпа до рок-авангарда.
*Инстаграм принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ.