«По коням, возможно, слив». Кто ворует чартовые хиты и почему с этим ничего не поделать

Ключевая волна — первая неделя после выхода трека. И тут важно, где именно слился трек. Если это канал на 500 подписчиков, то никакой роли он не играет. А если у тебя канал на 30 тысяч человек — конечно, это влияет на нас. Это так или иначе отразится на стримах артиста. Ты можешь быть готов к сливу, но в моменте все равно фристайлишь и не можешь себе самому гарантировать, что все будет четко».