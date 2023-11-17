«По коням, возможно, слив». Кто ворует чартовые хиты и почему с этим ничего не поделать

Что еще за сливы?
Последние пару лет огромное количество крупных релизов русскоязычных артистов оказываются доступны онлайн до официального релиза.
Таким образом, в телеграме можно послушать песни еще до того, как они появились на стримингах. Самые громкие случаи за 2023 год — «Дай мне посмотреть» Heronwater и Bushido Zho, а также «Вместе» — трек того же Bushido Zho, Aarne и Anikv, который появился в сети за пару месяцев до официального выхода под рабочим названием «Тесно 2».
Сливами занимаются несколько каналов, которые заранее добывают треки и бесплатно выкладывают их в телеграм, откуда они потом перемещаются на ютуб и не только. Например, «Fuck Slivs», «Музыка | Сливы | Новинки», «melody» и другие.
Самый активный и крупный из них — «Сливняка» с 29 тысячами подписчиков. На него обращают внимание артисты, их менеджмент и лейблы, понимая, что с огромной долей вероятности их громкая премьера окажется там до появления на стримингах.
В этом тексте мы не будем давать ссылки на телеграм-каналы со сливами. Помните: пиратство — это плохо!
Школьные приколы. С чего все началось
Канал «Сливняка» начался как хобби школьника Вадима из Волгоградской области, которому сейчас 17 лет. Он не хотел дожидаться выхода работ любимых артистов и стал разбираться в том, как добыть их раньше официального релиза. В итоге забава музыкального фаната превратилась в успешный телеграм-канал.
Автор телеграм-канала «Сливняка»
«Все началось в 2019 году, когда только выходили альбомы Lil Krystalll и Платины. Я тогда еще не особо во всем разбирался, но уже не хотелось ждать официального релиза. В итоге разобралсяВадим отказался рассказывать „Афише Daily“, как он получает в распоряжение треки, назвав этот способ „секретным“. с одним из способов получения треков, создал первый канал, он назывался SlivNew. Сперва публиковал там просто трек-листы и треки небольших артистов. К концу 2020 года было не больше 2000 подписчиков.
Дальше пошло активнее, я стал заливать контент посильнее, а аудитория — подрастать. После слива альбома Kizaru и Big Baby Tape „Bandana I“ начался огромный приток. После этого релиза „сливы“ в целом оказались на слуху. Я понял, что занял нишу музыкальных сливов и, можно сказать, стал впутан в музыкальную индустрию. Стал добывать эксклюзивный и громкий контент. Канал продолжил развиваться, при этом паблик VK не пошел от слова совсем, даже сказать нечего. Сейчас реклама в канале приносит от 150 до 200 тысяч в месяц.
Какие‑то релизы я сам достаю за пару дней до выхода. А с демоверсиями или релизами, до выхода которых еще далеко, бывает по-разному: что‑то достаю сам, иногда кто‑то по знакомству скинет. Бывают и одноразовые залеты.
Мне приходится проверять релизы на достоверность, чтобы не опозориться в своем же канале. Если человек непроверенный, я плотно сажусь и отсматриваю ютуб, Genius и VK, чтобы понять, открытый это материал или нет».
Хакерские проги, дыры в коде стримингов, нечестные подрядчики
В большинстве артисты негативно воспринимают сливы, но, по словам Вадима, некоторые идут навстречу каналу: предлагают альтернативные треки взамен слитых, а некоторые могут самостоятельно слить трек в канал, чтобы подогреть интерес к себе.
Менеджер Bushido Zho и Soda Luv
«Мы стабильно с этим сталкиваемся, к сожалению или к счастью. До конца не понимаю природу сливов: изначально думаешь на контрагентов, с которыми работал. Например, сторьки заказывал. Продюсеры могут друг другу позаценивать тречки, а кто‑то оказывается не совсем честным.
Одна из догадок: нам рассказывали историю про программу, которую засылают тебе вшитой в музыкальный файл. Тебе скидывают бит на зацен, ты его включаешь, он тебе не понравился, выключаешь и забываешь. Но внутри был скрипт, из‑за которого теперь все твои файлы дублируются на облако. Слышал такое от ребят из индустрии».
Все собеседники «Афиши Daily» из музыкальной индустрии сходятся на том, что «сливеры» получают треки из‑за уязвимостей стриминг-сервисов. Процесс отгрузки выглядит так: компания-дистрибутор доставляет трек или альбом на цифровую стриминг-платформу незадолго до релиза. После этого он фактически находится на площадке, но недоступен для обычных пользователей.
«Самые частые сливы происходят после доставки релиза в цифровые магазины. Кто‑то находит уязвимость на той или иной площадке (они всегда разные: это может быть и VK, и ютуб, и другие), оттуда начинают доставать заранее залитый контент через „дырки“: это недочеты программистов в коде, которые позволяют обычному знающему человеку достать данные, которые были залиты заранее», — говорит анонимный источник, близкий к одному из крупнейших дистрибуторов.
С ним соглашается менеджер одного из артистов, которого затронули сливы: «Сейчас школьники шарят больше нас: они растут на гаджетах, развитие в компьютерном плане намного шире. Я знаю 15-летних хакеров, которые без проблем могут взломать наши телеграм-аккаунты».
Как возможны сливы со стримингов? Осторожно, объясняем на языке разработчиков
Самой уязвимой платформой собеседники «Афиши» из мира музыкальной индустрии — менеджеры артистов, работники лейблов и представители дистрибуторов — считают VK: за счет того, что сервис существует не только как стриминговая платформа, но и полноценная соцсеть, видеостриминг и не только. «Когда мы отгружаем трек в VK, то знаем — через 24 часа его уже сольют», — говорит источник, близкий к дистрибуторам.
Эту теорию подтверждают и работники IT-сферы.
«Подозреваю, что кейсы могут быть следующие:
Первый вариант опирается на человеческий фактор. Можно получить ключ, с которым дистрибуторы заливают треки, чтобы с этим же ключом вытянуть все треки по артисту, таким образом получая загруженные, но не опубликованные.
Инициализация страницы сайта происходит за счет запросов. Они бывают двух типов: клиентские и серверные. Запрос с клиента — это когда твой браузер обращается к серверам VK и просит инфу. Запрос с сервера — это когда ты со своего сервера программным языком обращаешься к чужому серверу напрямую. В этом случае ключ — это твой идентификатор, позволяющий отделить тебя от других пользователей.
Получается, когда ты открываешь страницу «Музыка» VK, от твоего браузера (клиента) идут запросы VK (на сервер), и ты можешь в настройках того же Chrome посмотреть, куда делаются запросы и что тебе серверы VK отдают обратно.
Вариант с получением ключа подразумевает, что дистрибуторы могут, не заходя в интерфейс VK, заливать музыку, используя свой ключ и определенные API-запросы для заливки музла. Получение такого ключа возможно при условии, что он выбивается в моменте, когда ты открываешь свою страничку VK. Например, открываешь страницу дистрибутора — и этот ключ почему‑то публично тебе прилетает в списке запросов.
А возможно, все еще проще (но я слабо верю в такую дыру VK): взять параметры артиста, например, его ID и, используя APIApplication programming interface — это программный интерфейс, который описывает способы взаимодействия компьютерных программ друг с другом. API регулирует, как одна программа может использовать другую. VK, выдернуть треки. Тут достаточно знать API-запрос на получение музыки и нужный параметр для получения музыки по артисту. Так ты прямо из браузера можешь сделать запрос и все достать».
Мы спросили российские стриминги, знают ли они о проблеме и как подходят к ее решению. VK и «Яндекс Музыка» воздержались от комментариев.
А еще треки утекают и прямо со студий
Еще один способ сливов — рабочие версии песен, которые недобросовестные работники студий продают «сливерам». Этот метод более распространен на западном рынке, но встречается и у нас. Так, предположительно, в интернет просочилась песня «Вместе» — сингл с альбома Aarne, записанный вместе с Bushido Zho и Anikv. По словам Даниила Сухорукова, «как слили «Дай мне посмотреть» и «Вместе», мы так до конца и не разобрались».
В телеграм-каналах трек «Вместе» появился еще в начале июня (официальный релиз состоялся 30 июня) под названием «Тесно 2». Как говорят знакомые с историей люди, под таким названием он существовал только как рабочий файл на студии — никто не планировал называть сингл именно так. Поэтому стало очевидно, откуда произошел слив.
Но Сухоруков допускает и другую версию: «Трио Аники, Бушидо и Аарне заставляет людей верить в то, что это бесконечная серия треков. Как фильмы «Форсаж»: все знают, что за состав там будет. К тому же, каждый из них яркая самостоятельная единица. Так что, может быть, что люди сами назвали так трек для себя.
Автор канала «Сливняка» отказался обсуждать конкретно этот слив, но уточнил, что иногда к нему приходят люди, получившие в распоряжение неизданный трек и готовые его продать. Цена — всегда открытый вопрос.
Вадим, автор телеграм-канала «Сливняка»: «Пару раз я покупал слитые треки для контента, когда только начинал вести канал. Но у нас никто не умеет ставить прайс на слитые треки. Бывало такое, что релиз крупного артиста предлагали за пару тысяч. А бывало, что за более скромного артиста просили и пару десятков тысяч. Мой максимум — купил трек за 20 тысяч».
Иногда сливы бывают и абсурдными. Несколько лет назад в сети оказалась пачка демотреков Макса Коржа, многие из которых в итоге добрались до альбома «Психи попадают в топ» (включая концертные хиты «17 лет» и «Улицы без фонарей»). Обошлось без взломов и звукорежиссеров: на минскую студию Макса попали фанаты, один из которых перекинул себе несколько демок под предлогом абсолютной секретности. В итоге с секретностью не вышло, а треки быстро разлетелись по интернету.
Это было в 2019 году — альбом «Психи попадают в топ» вышел только спустя два года.
Как индустрия борется со сливами? А теряет ли деньги?
Менеджеры и лейблы сходятся на том, что сливы — естественное отражение развития индустрии, но не здоровое, с которым нужно бороться. При этом полностью исключить сливы по-прежнему не получается.
Глава A&R лейбла Koala Music
«Ранее мы сталкивались со сливами, но довольно быстро разработали систему отгрузки, которая работает эффективно и в подавляющем большинстве случаев (сливов не удается избегать полностью: в 2023 году в сети раньше времени оказывались релизы Kai Angel, Friendly Thug 52 NGG и не только. — Прим. ред.) не допускает сливы.
Желание фанатов услышать трек любимого артиста понятно. Но нужно понимать, что, играя на этом желании, администраторы каналов не только нарушают закон, но и подводят самих артистов, которые долго и тщательно записывают материал, готовят релиз, разогревают интерес. И такое „раннее“ прослушивание — это в бòльшей мере неуважение к артисту и его творчеству, а также способ нелегального заработка людей, которые не имеют никакого отношения ни к артисту, ни к его творчеству».
Менеджер Bushido Zho и Soda Luv
«Никто из причастных к созданию ничего не получает от прослушиваний слитого трека. Здесь ты можешь как менеджер подстроиться и подобрать стратегию, превратив слив в прогрев и оперативно выпустить трек. Мы так и сделали с „Вместе“: никто не планировал так рано его выпускать. А могли ведь жестко загнаться и расстроиться: „Какой несправедливый мир, не хотим в этом жить, вообще не будем ничего дропать!“ А мы отложили эмоции и включили голову».
Руководитель дистрибуции A&R и лейбла С+
«Мы пробовали несколько вариантов борьбы со сливами. Отгружали релиз на площадки за день до выхода, составляли с юристом Вадимом Хохловым юридическое письмо для админов слив-аккаунтов (и иногда это помогало). Пытались удалять сливы через страйки, но они все равно быстро расползаются в сети. Ну и старое доброе: просто по-человечески говорить с админами, чтобы они не публиковали наши сливы.
Но когда у нас объем около 10 релизов в неделю, то от сливов у нас нет защиты как таковой. Что‑то да сольют обязательно. Артистам, конечно, трудно объяснять, что мы ничего не можем сделать с этим.
При этом сливы не несут за собой финансовые потери. Не будет критическая масса фан-базы слушать только слив в телеграме, даже услышав его там, она все равно потом добавит трек на музыкальной площадке».
Директор дистрибуции FRWRD Music
«Денежные потери присутствуют: есть слушатели, которые слушают трек до дропа. Плюс мы теряем время на удалении сливов. Но есть и вторая сторона медали, когда сливы сырых версий помогают треку на дропе. Так было с «Boy$» с альбома «Wild Ea$t». По сети гуляла сырая версия с названием «Салюты», ее слушали и распространяли. Мы удаляли, но трек вновь и вновь где‑то появлялся. В итоге «Boy$» стал одним из самых ожидаемых на альбоме и показал хороший стриминг».
«Сейчас приходится отгружать релизы на некоторые территории и музыкальные сервисы за день до дропа, чтобы минимизировать вероятность слива. Ранее были проблемы с отечественными площадками, но сейчас сливы в основном происходят с зарубежных сервисов, которые не популярны в РФ. Если же говорить о сливах, которые происходят без использования музыкальных сервисов, то здесь просто нужны надежные люди».
Вадим, автор телеграм-канала «Сливняка»: «Мне часто приходят заявки с просьбой удалить слив, если артисту реально нужно сохранить вау-эффект от выхода трека. И я, в свою очередь, чищу канал. Специально сперва заливаю отдельный кусок за пару дней до полного релиза, чтобы люди успели опомниться и написать.
Нарушаются ли тут права артистов?
Само собой, да. По сути, авторы «слив»-каналов используют чужую интеллектуальную собственность, на распространение которой не имеют права. При этом артисты и их представители не очень активно сражаются со сливами — у них достаточно других задач, а отсутствие финансовых потерь говорит о том, что главный вред здесь — в первую очередь моральный.
Юрист по интеллектуальной собственности
«Большинство артистов прекрасно понимают, что аудитория музыки в телеграм-каналах и так далее — это люди, которые не могут себе позволить платить за музыку. А также люди, не пользующиеся стримингом по идейным соображениям. И лично я не встречал артистов, которые хотят с таким типом пиратства бороться. Зачем? Наказывая одного „пирата“, ты наказываешь еще пару тысяч человек, которые любят слушать музыку.
Поэтому нечасто можно встретить тех, кто видит свой трек после релиза в телеграм-канале и носится колесом с криком: „Удали“.
Но вот именно сливы за неделю-две до релиза — совсем другой разговор. Как правило, это демки или неоконченный материал, который автор не планировал выпускать в таком виде. Это удар по промо, удар по „вау-эффекту“, да и просто свинство.
Абсолютно адекватно, что никто, кроме автора, не может иметь право на обнародование произведения. И автор имеет полное право сжечь свое творение, не выпустив в мир. Вот что действительно бесит артистов, менеджеров и лейбл в сливах. Он отбирает у автора право триумфа от представления своего детища, право обосраться на публике в связи с выпуском плохого релиза, право на творческое самоопределение».
Большинство артистов и их представителей договариваются со сливерами в частном порядке, избегая судебных разбирательств. Автор канала «Сливняка» отказался уточнять, сталкивался ли он с судебными исками. Собеседники «Афиши» из мира артистов вспоминали только случаи, когда все споры удавалось решить в личной беседе.
Артисты все же теряют часть прослушиваний
«Мы всегда от них страдаем. Вот слили последний альбом, кто‑то послушал и сказал »*****« [чепуха], уже в полночь сразу после релиза приходит в комменты писать свое мнение. Теряется эффект неожиданности, маркетингово это сильно ломает премьеру», — говорит участник команды, ответственной за один из главных релизов осени.
При этом сам Вадим не соглашается с тем, что наносит какой‑то вред артистам. В своей работе он видит только пользу для них.
Вадим, автор телеграм-канала «Сливняка»: «Если человек думает, что я врежу индустрии, то он мало что понимает в стримингах. Потому что слив трека за пару часов до релиза — это максимум минус 300–400 рублей, если не меньше. А если это демка с будущего альбома — получается дополнительный прогрев для релиза. Не думаю, что это кому‑то вредит. Мои сливы не бьют по кошельку артистов. А некоторые — кого стали забывать, — наоборот, благодарят за поддержку».
С этим мнением резко не соглашаются артисты, последний год страдающие от сливов. Например, участники объединения Viperr вспоминали канал «Сливняка» и на одном из летних концертов, они до сих пор негативно воспринимаютТелеграм-канал артиста 9mice. деятельность канала.
Менеджер Bushido Zho и Soda Luv
«Можно сказать, что на ютубе из‑за слива „Вместе“ мы потеряли около 20% стримов. Но наверняка просчитать все потери невозможно: все площадки приносят по-разному.
Ключевая волна — первая неделя после выхода трека. И тут важно, где именно слился трек. Если это канал на 500 подписчиков, то никакой роли он не играет. А если у тебя канал на 30 тысяч человек — конечно, это влияет на нас. Это так или иначе отразится на стримах артиста. Ты можешь быть готов к сливу, но в моменте все равно фристайлишь и не можешь себе самому гарантировать, что все будет четко».
Сливы — это прямое продолжение музыкального пиратства
На выходе мы получаем ситуацию, когда о сливах все знают, признают, что это не очень хорошо и лучше бы их не было, но при этом не готовы бросать все силы на борьбу с ними, потому что вред от них довольно условный, его сложно измерить материально.
Музыкальное пиратство — постоянный спутник музыкальной индустрии. Если раньше речь шла про слитые за месяцы до выхода альбомы, украденные с заводов, производящих CD-диски, и пиратские болванки с условной «Горбушки», сейчас все перенеслось в телеграм-каналы. Но с диджитализацией индустрии вред от такого пиратства снизился: людям в любом случае неудобно слушать музыку на неприспособленных для этого площадках, после релиза они все равно добавляют песни на стримингах.
В прошлом году Куок «слил» свой альбом «Imago» в телеграме еще в марте. До площадок он добрался только в июле. «Мы смогли изучить стратегические цифры и подготовиться к финальному релизу с большими силами и знаниями. И у нас получилось разнести этот альбом. То есть еще до его выхода на площадках нам писали редакторы СМИ, которые с нами раньше не связывались; новые артисты писали Вове, что хотят посотрудничать», — так этот опыт вспоминает его менеджер Идан.
Менеджер Bushido Zho и Soda Luv
«Понятно, что сливы — это некруто. Тебе неприятно, когда твой труд отнимают, а это и есть суть слива. Но важно понимать, это нормально: наша индустрия растет. Ушли Spotify и Apple, но „Яндекс“ и VK идут вверх. И должен быть баланс добра и зла в индустрии. И если зло носит плащ сливов — ну пускай. Мы будем бороться. А в конце битвы, может быть, и обнимемся со злодеем. Тем более сливы можно обратить в свою пользу».