Скриптонит выпустил сразу пять альбомов в 2023 году. Вот наш гайд по ним

Это точно не случай, когда количеством компенсируется так себе качество. Буквально в каждом из этих релизов хочется копаться, на каждом есть удачные треки, которые дополнят любой плейлист из серии «Скриптонит: лучшее». Адиль как будто осознанно отгоняет слушателя от чартов, вместо этого прокачивая его музыкальную наслушанность и словно говоря: «Вы будете не репитить один мой трек до посинения, а разбирать на атомы сразу кучу релизов». А может, Скриптониту вообще уже все равно, и этот марафон он затеял исключительно для себя.