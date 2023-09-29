Скриптонит выпустил сразу пять альбомов в 2023 году. Вот наш гайд по ним

Скриптонит выпустил сразу пять релизов за 2023 год. А если учитывать, что марафон начался в конце апреля, получится, что и вовсе за полгода. Говоря простым языком, это очень много для любого артиста — а тем более для одного из ключевых русскоязычных музыкантов последних десяти лет.
Это точно не случай, когда количеством компенсируется так себе качество. Буквально в каждом из этих релизов хочется копаться, на каждом есть удачные треки, которые дополнят любой плейлист из серии «Скриптонит: лучшее». Адиль как будто осознанно отгоняет слушателя от чартов, вместо этого прокачивая его музыкальную наслушанность и словно говоря: «Вы будете не репитить один мой трек до посинения, а разбирать на атомы сразу кучу релизов». А может, Скриптониту вообще уже все равно, и этот марафон он затеял исключительно для себя.
Наш коллега Антон Савенко (телеграм-канал «А можно потанцевальней?») предполагает, что слушатель скорее запутается в релизах и споткнется об их количество, что сыграет в минус и аудитории, и самому артисту.
Но мне кажется, в случае Скриптонита все работает несколько иначе. К нему нельзя применять общие правила индустрии, которую Адиль давно перерос. Копировать его методы (или трафаретом накладывать их на других даже в теории) — скорее ошибка выжившего. Потому что Скриптонит работает на другом уровне. Условно, он уже прошел рэп-игру. Критическая масса аудитории никуда не денется, а значительно расширить ее уже не выйдет — куда уже, да и зачем?
Сейчас мы играем по правилам Скриптонита. Они простые: Адиль выпускает релиз — мы его слушаем. Так было ровно с каждой его работой в 2023 году.
Ниже мы кратко их разбираем и советуем лучшие треки оттуда.
«7»
Что за релиз: седьмой сольный альбом, на котором Адиль входит в режим большей звезды, уставшей от погони за ожиданиями своей аудитории. Здесь он на протяжении 16 треков с головой кидается в рэп. Злой, громкий и агрессивный. А еще — очень прямолинейный.
Лучший трек: «Мойки». Рэп нигилистической паранойи. «О, как мы все меняемся при виде камер, только мигалки в этом городе стабильны», — читает Скриптонит под бит, который невольно напоминает про раннее творчество Ассаи.
Для кого: людей, которые в музыке Скриптонита больше всего любят рэп.
«Upgraded»
Что за релиз: переиздание старых треков Адиля, в которых принимал участие Niman (как продюсер или артист). В этом году у музыкантов произошел конфликт, в итоге их совместные песни стали исчезать с площадок. Некоторые из них вернулись на стриминги в обновленном виде — уже без Niman.
Лучший трек: «Жить как я живу». Это все еще одна из лучших песен Скриптонита последних лет.
Для кого: фанатов этих шести треков.
«Fantasy Mixtape, Vol. 1»
Что за релиз: в августе Скриптонит без предупреждения выпустил огромный микстейп на 28 треков. Абсолютно новые песни тут соседствуют с ремиксами на давно заслушанные треки.
Лучший трек: «Ковры» с Tayoka. Можно было выбрать и выпущенный как сингл «Аванс», но в микстейпах хочется копаться поглубже. А припев «Ковров» точно осядет в голове надолго.
Для кого: ценителей Скриптонита-продюсера: здесь он раскачивается на полную — привычные тяжелые трэп-биты, эксперименты с реггетоном, аскетичный минимализм и сложные, нагруженные деталями инструменталы, здесь находится место всему. А также самым разноплановым гостям в карьере Скриптнита. OG Buda и Словетский, Недры и Крип-а-Крип, Friendly Thug 52 Ngg и Kali — глаза разбегаются.
«Потеплело»
Что за релиз: альбом проекта Gruppa Skryptonite. И если сольный Скрип — это почти всегда музыка мрака и злого оскала, то творчество «Группы» — это уже свет и осторожная улыбка. На «Потеплело» звучит смесь инди-рока, R’n’B и электрофанка.
Лучший трек: «Внутри». Группа «Сестры» когда‑то получила первое внимание, став издаваться у Скриптонита. Эта песня хорошо объясняет, за что зацепился в их музыке сам Адиль.
Для кого: тем, кто любит Скриптонита за прилипчивые хиты.
«Los Demos»
Что за релиз: на прошлой неделе Скриптонит опубликовал сборник демок с 2017 по 2022 год. Это хорошая возможность заглянуть за кулисы его творческого процесса и понять, как эволюционировали некоторые из этих песен. Как правило, сборники демок мы слушаем, когда они нелегально просачиваются в сеть (на этой неделе, например, в интернет попали сразу два неизданных проекта Канье Уэста). И чаще всего ты понимаешь: финальный вариант был круче, правильно, что этот не публиковали. Но не у Скриптонита — в его случае увлекает и копание в треках, которые в итоге зазвучали совсем по-другому.
Лучший трек: «Аванс». Потому что интересно наблюдать, как вот эта минималистичная демка в итоге превратилась в трек, который мы без устали слушали этим летом.
Для кого: людей, которым интересно рыться в музыке чуть глубже.