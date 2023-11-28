Не только джага-джага: 17 крутых песен Кати Лель, которые тоже стоит послушать

Во второй половине 2000-х творческая активность Кати Лель стала снижаться: в 2008 году она выпустила альбом «Я твоя», еще спустя пять лет — «Солнце любви». Дальше начинается сингловая эпоха, когда певица выпускала по несколько песен в год. В тот же период выходил экспериментальный релиз «Вибрации любви» — сборник скорее духовных мантр, а не поп-песен. «Я создалa наш первый альбом под названием „Вибрации любви“ вместе со всемирно известным духовным учителем доктором Джозефом Майклом Леври, потому что сейчас больше, чем когда‑либо, всему миру нужно собраться вместе и открыть свои сердца любви, божественности и единству», — так этот релиз комментировала певица.