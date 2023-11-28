Не только джага-джага: 17 крутых песен Кати Лель, которые тоже стоит послушать

В начале ноября Катя Лель вдруг оказалась героиней интернет-трендов. Ее песня «Мой мармеладный» (она же «Попробуй джага-джага») завирусилась в тиктоке и стала собирать на площадке миллионы просмотров.
Из‑за функционала тиктока точно подсчитать количество видео со звуком из песни «Мой мармеладный» невозможно. У оригинальной версии песни, которую распознают алгоритмы платформы, 28 тысяч видео.
Но внутри тиктока куда более распространен ускоренный вариант «Моего мармеладного». Его в свою очередь заливают сами пользователи под самыми разными названиями (возможно, им сложно искать треки с кириллическими тайтлами). И с такими звуками в свою очередь можно найти уже сотни тысяч роликов. У некоторых из них по несколько миллионов просмотров.
Успех трека отразился на чартах Spotify: там «Мой мармеладный» уже больше недели держится в топ-3 подборки 50 вирусных хитов.
Сама певица в соцсетях радуется неожиданному успеху, называет его победой и благодарит автора песни Максима Фадеева.
А мы решили с головой нырнуть в дискографию Кати Лель — и разобраться, есть ли там еще что‑нибудь интересное. Как оказалось, да.
До того, как снова ворваться в тренды, Катя Лель казалась подзабытой героиней прошлого, напоминавшей о себе разве что историями про инопланетян (они, на минуточку, украли ее зубы). На этом фоне легко забыть, что в середине 2000-х Лель была одной из главных российских поп-звезд — во многом благодаря работе как раз с Фадеевым.
Всего Катя Лель выпустила 10 альбомов, первый из которых вышел в 1998 году. Но ее карьера началась еще раньше: в 1990-х она несколько лет была бэк-вокалисткой Льва Лещенко, ездила с ним в туры, где исполняла и сольные песни.
Кажется логичным, что ее дебютный альбом «Елисейские Поля» впитал в себя эстетику советской эстрады и ТВ-попсы 1990-х. Оттуда выделим песню «Огни» — поп-шансон, который хорошо отражает эпоху, а заодно сразу подчеркивает сильные стороны певицы: она выделялась не столько яркостью вокала, сколько умением выкручивать на максимум свои сильные стороны и строить песни на отрешенности и почти полушепоте.
Фит с ментором Львом Лещенко случился на втором альбоме «Талисман» (1999), песня получила говорящее название «Учитель». В целом первые альбомы Лель испытание временем особо не прошли, поэтому можем посоветовать слушать их только в антропологических целях.
А вот к третьему — вышедшему в 2000 году «Сама» — стало интереснее. Заглавный трек вдруг заигрывает с трип-хопом и убедительно звучит и двадцать три года спустя. Здесь уже можно заподозрить участие Фадеева, но нет: автор песни — Анатолий Лопатин, также работавший с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Валерией и не только.
Желание зацепиться за музыкальные тренды прослеживается и дальше. В 2001 году у певицы вышел сингл «Горошины» (спустя год войдет в альбом «Между нами») — отличный трек для рейв-дискотек, который уместно смотрелся бы в сет-листе где‑нибудь рядом с «Кислотным диджеем» (хей!).
И здесь мы подходим к самому важному альбому в карьере Кати Лель. В 2002 году она познакомилась с Максимом Фадеевым, а спустя два года вышел альбом «Джага-джага», от треклиста которого веет величием. Для него Фадеев написал практически все песни.
Вот «Мой мармеладный», сегодня преследующий нас в лентах соцсетей. Красивая баллада «Долетай», пропущенная через фильтр «Русского радио» вариация на Daft Punk «Стоять бояться», автотюн и дроп, которым позавидовал бы сегодняшний Lovv66, в «Падаем вниз», «Прости меня» — фадеевский минималистичный мрачняк по заветам альбома «Ножницы», народный хит «Муси-пуси», еще один рейв-выход «Небо на двоих», «Я не верю тебе» и «Отпусти» — удачные заигрывания с только набирающим обороты глянцевым R’n’B (можно было спокойно включать в саундтрек сериала «Клуб»). Финальная «Не зови» — еще один праздник электронного воздушного минимализма в духе французской группы Air.
Зачастую проблема поп-альбомов — в их структуре. Когда ты запоминаешь пару удачных синглов, а остальное кажется ненужным довеском к ним. При особо мощных синглах и такие альбомы можно назвать удачными. Здесь же ситуация, когда из 12 треков в плейлист хочется забрать сразу 10. И это просто великолепно.
«Джага-джага» так и остался главным альбомом Кати Лель. Все ее последующие релизы выходили без активного участия Фадеева, а ее карьера обошлась без повторения бешеного успеха того альбома.
Стоит выделить «Кручу-верчу» — сингл, где магия R’n’B середины 2000-х выкручена на максимум (оцените лук певицы в клипе), а заодно — песню «Я люблю тебя», еще один слепок времени, сделанный по срезу радиоэфиров.
Во второй половине 2000-х творческая активность Кати Лель стала снижаться: в 2008 году она выпустила альбом «Я твоя», еще спустя пять лет — «Солнце любви». Дальше начинается сингловая эпоха, когда певица выпускала по несколько песен в год. В тот же период выходил экспериментальный релиз «Вибрации любви» — сборник скорее духовных мантр, а не поп-песен. «Я создалa наш первый альбом под названием „Вибрации любви“ вместе со всемирно известным духовным учителем доктором Джозефом Майклом Леври, потому что сейчас больше, чем когда‑либо, всему миру нужно собраться вместе и открыть свои сердца любви, божественности и единству», — так этот релиз комментировала певица.
До следующего сольного альбома она добралась только в 2019 году с «Моей темой». Зато сразу через год выпустила еще один — «Сияние». Там, к сожалению, зацепиться решительно не за что.
Карьера Кати Лель — довольно показательная для музыкальной индустрии. Тут как будто отработаны все классические тропы: наставничество культового героя в лице Льва Лещенко, первые альбомы поиска себя, знакомство с ключевым для карьеры продюсером Максимом Фадеевым и культовый альбом, повторить успех которого так и не вышло. А дальше — выступления формата «лучшие хиты», ежегодно дополняющиеся парой новых песен. Которые, кажется, нужно исключительно для освежения концертной программы.
В то же время карьера Кати Лель — довольно спорный феномен. С одной стороны, у певицы больше десяти лет не случается заметных релизов, а в наши ленты до тикток-успеха «Моего мармеладного» она попадала в основном благодаря треш-повестке. С другой — в ее дискографии и так достаточно что больших хитов (вы точно слышали «Муси-пуси» или «Долетай»), которые остались в истории российской поп-музыки.
А сюжет с резким взлетом «Джага-джага» спустя двадцать лет после выхода песни как бы напоминает: иногда успех может поджидать автора в самый неожиданный момент.
Вопрос тут только в том, как автор в этом случае его воспримет: как большую удачу и возможность лишний месяц понежиться в приятном внимании. Или тоже возможность, но другого рода: реанимировать карьеру и стать героиней зумеров не на пару недель, а куда более значительный срок.
Но ответ на этот вопрос знает только сама Катя Лель.