Кто украл Марка? Как окружной депутат с нейросетью сделал фейк-альбом Оксимирона*

Футуристический панчлайн оказался пророческим: в конце августа на стримингах появился альбом «Горгород навсегда», к которому Мирон Федоров не имел никакого отношения.
Как выяснила «Афиша Daily», это проект энтузиаста из Петербурга, который с помощью нейросети обработал свой голос так, чтобы сделать «сиквел» одного из главных альбомов в истории русского рэпа.
Через несколько дней после релиза «Горгород навсегда» пропал с площадок из‑за жалобы по авторским правам от команды Мирона. Но прямо сейчас альбом вновь доступен на некоторых площадках.
Леша Горбаш пообщался с автором AI-альбома «Горгород навсегда» Михаилом Соколовым (и не только) и узнал:
— зачем ему нужен «Горгород навсегда»;
— как получилось это сделать и почему сил одной нейронки оказалось недостаточно;
— почему автор не считает, что его альбом вредит Оксимирону, и думает, что команда артиста занимается «музыкальным рэкетом» (что? да!);
— как обстоят дела с юридической точки зрения — спойлер: никто ничего не понимает, правовых норм нет;
— релиз постоянно удаляют с площадок, а автор постоянно его возвращает (и уже сам борется с чужими перезаливами).
Менеджмент Оксимирона от комментариев воздержался.
Что такое «Горгород навсегда»?
25 августа на стримингах появился альбом «Горгород навсегда» артиста по имени Norimyxxxo (это никнейм Оксимирона в соцсетях). Сюжет альбома — прямое продолжение «Горгорода». Все треки записаны «голосом Оксимирона»: отличить флоу и интонации от творчества Мирона Федорова довольно сложно. На самом деле это результат работы нейросети, через которую пропустили заранее записанные треки.
Насколько классным получился «Горгород навсегда»?
По-моему, это один из первых случаев, когда нейросетевой апокриф может быть принят за настоящий и с течением времени потеряет отличие от оригинала для менее осведомленных слушателей, сольется с официальной дискографией.
Сюжет альбома следующий. Писатель Марк, вроде бы застреленный в конце оригинального «Горгорода», выжил. Он покидает Горгород и в «эмиграции» предается мрачным размышлениям о собственной судьбе. Затем он встречает новую любовь, которая приводит писателя к неким силам, что хотят свергнуть власть порочного мэра (главный антагонист оригинального альбома). Силы «добра» вербуют писателя, и он начинает пропагандировать ценности «дивного нового мира».
С его помощью силы «добра» вторгаются в Горгород, идет кровавый штурм, в ходе которого город разрушают до основания. Писатель оказался лишь пешкой в игре могущественных сил, выбрал сторону большего зла и, по сути, предал родной город, приведя его к гибели.
В этом сюжете легко считываются нынешние реалии жизни Оксимирона, покинувшего Россию и написавшего гимн антивоенной эмиграции с явными деколонизаторскими мотивами. Если бы Мирон выпустил альбом с подобным сюжетом, это был бы сильный саморазоблачительный шаг, который бы показал, что внутри него все устроено куда сложнее, чем он это показывал последние полтора года.
Другой вопрос, что альбом «Горгород навсегда» получился слабым по форме. Структурно он чуть ли не пародирует оригинал, тексты написаны халтурно, хотя местами не без интересных находок, но в конечном итоге стиль Оксимирона спародирован в дурном вкусе, контраст между талантом самого Мирона и автора текстов слишком явный.
И все-таки этот альбом открывает нам пугающие перспективы: нейросетевые творцы с каждым годом будут только сильнее, и в конечном итоге время сотрет разницу между оригиналом и подделкой (и тогда нам еще больше понадобятся критики, так что я в плюсе).
Слово мэра. «Горгород навсегда» придумал муниципальный депутат из Петербурга
25-летний житель Петербурга Михаил Соколов до этого не занимался ни рэпом, ни вообще музыкой.
«У меня высшее юридическое образование, часть жизни я работал по профилю и занимался общественно-политической деятельностью. Последние несколько лет работал как индивидуальный предприниматель, чем только ни занимался. Успел поработать инструктором на катке, а пока копил деньги на проект, был и аниматором на детских праздниках», — рассказывает Михаил «Афише Daily».
В рамках своей общественно-политической деятельности в 21 год был избран в муниципалитет Санкт-Петербурга от «Единой России» в 2019 году, но к моменту публикации сообщил нам, что давно сменил сферу и больше не занимается политикой.
В МО Красненькая Речка, от которого был избран Михаил, нам сообщили, что «у Соколова Михаила Михайловича есть мандат, полномочия не складывал, в муниципальных советах участвует».
«Я избрался, проработал два года, после чего ушел. Сейчас разве что жители могут написать: „Михал Михалыч, а подскажите“ — и я их отправляю в муниципалитет. И все. У меня остался только мандат, он, в свою очередь, дает статус муниципального депутата. Меня убрали из политического регионального совета, когда я отошел от активной деятельности. Сейчас могу заниматься чем угодно — быть ипэшником, рэпером вот», — пояснил Соколов.
Полигон: для создания альбома пришлось разработать собственную нейросеть
Автор альбома «Горгород навсегда»
«Горгород навсегда» — это труд программистов, музыкантов и большой творческой команды. Это будущее, что не стучась заходит в двери музыкальной индустрии.
Я хотел сделать что‑то беспрецедентное: такого не было — это факт.
Сам я никогда не работал в IT. Но краем глаза наблюдал, изучал базовые вещи. Нашел знакомых айтишников, мы с командой из трех человек стали анализировать открытые источники и доступные нейросети. И пришли к выводу, что их качества не хватит для уровня, который мы задавали. Это был краеугольный камень всего проекта.
В итоге мы создали нейросеть, которая сейчас является моей интеллектуальной собственностью. Она лучше всего работает именно с русскоязычными базами данных.
Работа над нейросетью заняла два месяца. В первую очередь это рабочие часы программистов. У нас ушло полторы тысячи эпохСправкаЭпоха — это прогон набора нужных данных через нейросеть, с каждым прогоном она начинает лучше усваивать предложенную информацию., после этого мы смогли записать альбом. Если на тысячной эпохе качество оставляло желать лучшего, то спустя 500 циклов мы пришли к хорошему уровню. Мы обучали ее на модели речи Оксимирона и исходных данных, связанных с ним.
Первый этап работы — изучить мировой опыт. Второй — выстроить свою модель нейросети. Третий — обучение и тестирование, по ходу дела мы адаптировались к трудностям, когда замечали искажения в голосе.
Сколько это стоило?
Михаил отказался называть точный бюджет проекта, но подтвердил, что эта сумма превышает миллион рублей.
Источники «Афиши Daily» в IT-индустрии говорят, что сегодня средняя стоимость часа работы специализирующегося на нейросетях программиста составляет от 30 до 50 долларов (от 3000 до 5000 рублей по текущему курсу), но может быть и выше. Учитывая, что над проектом работали три человека, а на его завершение ушло два месяца, можно предположить, что минимальный бюджет такого проекта — 1,4 миллиона рублей.
Всего лишь писатель: нейросеть обрабатывала только готовые аудиофайлы — это важно
Автор альбома «Горгород навсегда»
Все тексты к альбому писал я. Изначально хотел, чтобы весь процесс создания альбома свершился с помощью нейросетей — возможно, смогу сделать это в будущем, но в данном конкретном случае я делал все без использования нейросетей и помощи третьих лиц. Я слушал Оксимирона в старших классах, мне нравилось его творчество, и, думаю, в итоге оно отложилось во мне. А как показал этот альбом, видимо, присутствует и определенный талант. Было трудно, но мне понравилось.
Я сидел на студииСправкаЗа звучание альбома отвечает петербургская студия звукозаписи «Облачно». Она открылась в феврале 2023 года и пока только нарабатывает аудиторию. На момент публикации этого текста у студии 279 подписчиков в VK. с ребятами, которые отвечали за музыку и запись. Сначала вообще не понимал, как это все работает. Я, не имея опыта в музыкальном деле, чувствами пытался донести до них свои идеи. Повезло, что мы сошлись в этом плане.
Если бы я просто зачитал в микрофон текст обычной интонацией, нейросеть сделала бы его только похожим на Оксимирона.
Мне не нужно было долго готовиться к записи — я вырос на этом рэпе. Когда мне было 17–18 лет, я был как персонаж мема, который стоит со стаканчиком и говорит: «Зато я умею клево читать в стиле Оксимирона!»
В итоге нейросеть выполнила только одну функцию — трансформации моего голоса в голос, схожий с Мироном. И когда мы записали первый трек, я поразился тому, насколько это похоже [на его голос]. И понял, что все получится.
При этом там все равно слышно, что это я. Если человек со мной пообщается, а потом включит альбом — услышит там и мои нотки. А если этого не знать, людям тяжело поверить, что это не Оксимирон.
Для чего был нужен «Горгород навсегда»
Автор альбома «Горгород навсегда»
Я не смогу отбить на роялти собственные вложения на создание этого альбома. Деньги для меня на последнем месте.
За первые три дня после релиза альбом собрал 30 тысяч прослушиваний в плейлисте в VK. После повторного релиза 30 сентября счетчик стримов вырос до 138 тысяч. Важное уточнение: здесь считаются только прослушивания на самом плейлисте, здесь не учитываются отдельные стримы (например, под записями VK или из пользовательских плейлистов).
Первый «Горгород» — это культовый альбом. А цель «Горгорода навсегда» — сделать тоже культовый альбом. Но немного по-другому: показать, что можно использовать голос как инструмент для творчества. И я готов отдать Мирону 100% своих роялти, если у него будет такой запрос.
Единственная правильная бизнес-модель в моем случае — коммерчески использовать нейросеть в будущем. Либо найти инвестиции для будущих проектов с ней, либо вообще ее продать. Мне интересно взаимодействовать с будущим музыкальной индустрии.
За сколько можно продать эту нейросеть?
Собеседники «Афиши Daily» из мира IT говорят, что невозможно назвать даже примерную стоимость: она может стоить как ноль рублей, так и очень много миллионов рублей.
Технический руководитель в компании Vention, автор телеграм- и ютуб-каналов Fallen Prod
В этом случае нейронную сеть стоит воспринимать именно как объект интеллектуальной собственности. Нейронка заточена под определенную цель. И если эта цель никому не интересна, то она не будет стоить ничего. А если интересна — то все зависит уже от рынка.
В IT люди покупают потенциал, если знают, как им в итоге воспользоваться. Microsoft пытался выкупить Discord за 12 миллиардов долларов, потому что он хотел развивать гейминг-направление и вот так оценил его потенциал. Здесь невозможно назвать даже примерную стоимость. Вопрос исключительно в том, какие цели ставил бы потенциальный покупатель. Если у тебя есть нейронка, пусть и обученная на что‑то конкретное, это все еще идея, а не продукт.
Как релиз попал на площадки — и тут же исчез оттуда
Проконсультировавшись с представителями музыкальной индустрии, Михаил решил самостоятельно заниматься выпуском альбома и выбрал для этого дистрибьютора TuneCore. Пройдя все проверки на соответствие правилам сервиса, «Горгород навсегда» вышел 25 августа. Но уже спустя три дня он пропал со стримингов.
Михаилу пришло уведомление от TuneCore: альбом был удален с площадок, потому что компания Believe (владеет TuneCore) уведомила дистрибьютора о том, что релиз посчитали «сгенерированной нейросетью имитацией Оксимирона» (письмо есть в распоряжении редакции).
Автор альбома «Горгород навсегда»
Мы столкнулись с музыкальным рэкетом со стороны команды Мирона. Потому что это юридически неправильная формулировка. «Горгород навсегда» — не сгенерированная нейросетью имитация. Это музыкальный альбом, где музыка написана людьми, тексты написаны мной. Нейросеть принимала участие только в создании фонограммы. И в данном случае нейросеть — это моя интеллектуальная собственность, которую я использовал как инструмент для создания собственной фонограммы. А результат деятельности нейросети сопоставим с творческим процессом. Нейросеть — не личность, тут нет никаких смежных прав. Соответственно, я обладаю всеми правами на итоговую фонограмму. Это просто музыкальный альбом.
Изначально мы вели с TuneCore разговор о подтверждении моих авторских прав. Мы предоставили все необходимые документы, подтверждающие, что все права тут мои. Сейчас на правовом уровне альбом не вызывает никаких вопросов.
Но TuneCore отказался возвращать альбом на площадки. Видимо, чтобы избежать в будущем репутационных и финансовых проблем, он решил не работать с нашим релизом. И это его законное право, тут нет никаких вопросов.
Вскоре возможность делать такие альбомы будет у любого человека. И это точно надо регулировать с нормативно-правовой точки зрения, внедрять соответствующие законы.
Что говорят в TuneCore
Руководитель российского отделения TuneCore
Ко мне обратилась команда Оксимирона и сообщила об этом творении. Я проинформировал команду, отвечающую за чистоту издаваемого контента. Решение было принято на их стороне.
Могу только предположить, что в данном случае, хоть и не было прямого пиратства, воровства музыки или имени, но попытка выдать себя за другого артиста — а здесь речь даже не о стилизации, а попытке «быть узнаваемым до степени смешения» — была расценена командой контента как нарушение правил пользования сервисом.
А что думают про это юристы по авторскому праву?
Юрист по интеллектуальной собственности, директор по проектам DNK Music, в прошлом — руководитель юридического отдела лейбла CPlus
Постигая тайны космоса, рано или поздно ты столкнешься с черной дырой — апогеем тяжелейшей пустоты. Буквально ничто помноженное на себя в бесконечной степени. Примерно так я бы описал уровень правового регулирования в области нейросетей.
Парадокс в том, что законом не запрещено лицензировать, например, свой голос. Ты можешь заключить договор с кем‑нибудь, передать права на использование своей манеры исполнения (флоу) и своего голоса. И получать за это роялти.
Но закон не знает, что такое голос и что такое флоу. А раз он не знает и квалифицировать это не может, то и охрана таких непонятных прав будет непонятной.
Но голос или флоу — это не все, на чем зиждется конфликт. Рынок уже знает случаи, когда при помощи нейросетей люди не просто экспериментировали, а паразитировали на артистах, пытаясь заработать на релизах, созданных нейросетями. Речь и про нашумевшие кейсы Дрейка и The Weeknd и того же Мирона.
А кому нужен альбом артиста, сделанный нейросетью, если в названии не указан никнейм артиста? Или отсылка на него, на обложки его релизов, на его панчлайны, хуки, фотки и прочее творчество? Вот тут пока что и кроется рычаг для борьбы с не очень добросовестными людьми: исходить из нарушения прав на имя/псевдоним, на обложки, музыку и вплоть до персонажей.
И для обеих сторон есть два совета.
Для энтузиастов: поверьте, у вас не отсохнет язык написать артисту, спросить его согласия. Уважительное отношение к человеку — это норма.
Для артистов: если вы передали кому‑то права на ваш голос, флоу и все, что около; если уполномочили кого‑то защищать эти права (и личные неимущественные), то, получается, вы и некое третье лицо признали их существование и конкретизировали. А если это существует, то права на это можно защищать. Ну или, по крайней мере, пробовать.
Кем ты стал. Почему Михаил не связался с Оксимироном и уверен, что поступил правильно
Автор альбома «Горгород навсегда»
Я понимаю, что «Горгород навсегда» привлекает к себе внимание благодаря Оксимирону и его альбому. Но если бы я хотел просто заработать, то взял бы либо погибшего, либо не такого масштабного исполнителя, у которого нет влияния на дистрибьюторов. Но мне хотелось масштабности. Поэтому я выбрал Оксимирона.
И, конечно, я ничего не согласовывал с Мироном — он бы не согласился. Здесь можно было либо не делать вообще, либо делать и идти на риск с будущими сложностями.
Мне нравится, что «Горгород навсегда» — концептуальное продолжение «Горгорода». Его фанаты кайфуют от продолжения сюжета. Это творчество. И «Горгород навсегда» — это отражение прогресса.
Я считаю себя честным человеком. У меня нет тяжелых переживаний на этот счет, потому что своим релизом я не делаю Мирону хуже. Только лучше. Предположим, альбом наделает шума на мировом уровне музыкальной индустрии: «Вышел альбом, который основывается на Оксимироне и его альбоме». Все от этого выиграют.
Единственное, что меня задевает, — когда люди говорят, что я нарушил закон. Это не так, потому что такие выводы может сделать только суд.
Считаю Мирона умным человеком. Думаю, когда он выкупит всю картину, то изменит свой взгляд.
Накануне. Рекламу в «Рифмах и панчах» заблокировала команда Оксимирона
Автор альбома «Горгород навсегда»
Рекламная стратегия релиза основывалась на пабликах VK, потому что в телеграме с ценой на рекламу происходят неадекватные вещи. Мы ориентировались на «Рифмы и панчи» и «Новый рэп», а также еще ряд крупных рэп-сообществ. Я изначально не видел смысла заходить в IT-каналы, но они сами все подхватили.
За день до релиза часть альбома слили в телеграм-канал, где собирают новинки до их официального выхода. И в этот момент, насколько я понимаю, информация дошла до команды Мирона. 26 августа, когда альбом появился в VK, у нас была уже оплаченная реклама в «Рифмах и панчах», они заранее послушали демки, и все было хорошо.
Но в итоге нам написали, что паблик связался с Оксимироном, и исполнитель попросил не выкладывать наш пост. В этот момент мне было достаточно грустно. Потому что наша музыкальная команда была уверена, что Мирон послушает и оценит.
Но он запретил рекламировать нас крупным пабликам. Как минимум это «Рифмы и панчи», оттуда ответили с интересной формулировкой: «Альбом клевый, слушаем на репите, но рекламировать не можем, чтобы не портить отношения с артистом» (скриншот переписки есть в распоряжении «Афиши Daily». — Прим. ред.). «Новый рэп», с которым тоже заранее договорились, просто перестал отвечать на сообщения. Я не обижаюсь, потому что мы тут действуем в серой зоне.
При этом в более мелких пабликах наша публикация собирала большое количество просмотров, например, в RapNewsКак выглядят комменты на RapNews.
Переплетено. Как «Горгород навсегда» вернулся на стриминги и снова исчез
Михаил забрал альбом с TuneCore и решил выгрузить его через oneRPM. Но он не был в курсе, что это нынешний дистрибьютор Оксимирона.
Забавно, что во время подготовки к релизу Михаилу самому пришлось банить релиз по авторскому праву: кто‑то перезалил «Горгород навсегда» под именем «ОксИИмирон» на «Яндекс Музыку».
На oneRPM попросили подтвердить авторские права на альбом, процесс проверки затянулся, а по ходу дела Михаил начал работать с петербургским лейблом Maschina Records (независимое музыкальное издательство, до этого не работавшее с рэпом, которое специализируется на релизах на физических носителях). В итоге релиз состоялся через лейбл, который, в свою очередь, сотрудничает с дистрибьютором Believe.
Это и правда сработало: 3 октября альбом временно пропал с «Яндекс Музыки», «МТС Music» и «Звука», но к моменту публикации 4 октября стал вновь везде доступен.
Для музыкальной индустрии не типична ситуация, когда релиз, вышедший в пятницу, пропадает с площадок спустя несколько дней: модерация со стороны стриминг-сервисов, как правило, проходит еще до выхода альбома. Можно предположить, что временное исчезновение со стримингов связано с запросом какой‑то третьей стороны, чьи права могли быть нарушены. При получении такого заявления стриминг-площадка блокирует релиз, после чего начинает его проверку. Если проверка не выявила нарушений, альбом возвращается на сервис.
Дистрибьютор oneRPM отказался от комментариев для этого текста.
Юрист в сфере развлечений и шоу-бизнеса, работал с Ic3Peak, Sqwoz Bab, «25/17» и многими другими
Я думаю, что этот релиз удалили не благодаря какому‑то очевидному правовому механизму.
Скорее всего, тут совокупность обстоятельств:
- Доводы заявителя клейма о нарушении прав на интеллектуальную собственность, например:
— использование в виде псевдонима обозначения, сходного с товарным знаком Oxxxymiron;
— использование названия произведения в названии альбома (названия также охраняются авторским правом);
— использование персонажей (думаю, Алиса и Марк могут быть охраноспособны);
— переработка альбома Мирона как объекта авторского права (ведь нейроальбом претендует на роль продолжения истории из оригинального).
- Добросовестное взаимодействие артиста, его дистрибьютора и цифровых площадок.
Ведь если все понимают, что тут что‑то нечисто/нечестно, то площадкам необязательно что‑то объяснять создателю нейроальбома, ведь они вольны сами определять, какой контент у себя размещать.
В целом я считаю, что использовать нейросети не зазорно, даже нейросети с таким функционалом.
Если бы этот артист не наживался на образе, произведениях и персонажах Мирона, то голоса было бы недостаточно для того, чтобы об альбоме узнали. Но Мирона слушают не из‑за голоса.
(Не) с начала. Как это кейс меняет индустрию?
Строго говоря, пока никак. Выход «Горгород навсегда» — единичный случай. Но все собеседники «Афиши Daily» сходятся, что в будущем их станет больше. «В целом невозможно уйти от появления генеративного искусства», рассуждает источник, близкий к крупным дистрибьюторам.
«Мы только учимся с этим жить. Я знаю, что на стороне мировых стриминг-платформ ведется активная дискуссия на тему генеративного контента, они еще не выработали общий подход. Думаю, сегодня лучшая защита — учиться использовать инструменты искусственного интеллекта себе на пользу: в процессах создания музыки, записи, сведения, мастеринга и так далее. Но ИИ не должен (и не сможет) подменять собой творческий импульс. Но может стать помощником в том, чтобы довести этот импульс до ума. Как с огнем: пока люди не научились использовать его себе на пользу, его страшно боялись», — отмечает собеседник.
Где нас нет. О чем говорит мировой опыт?
Самый громкий кейс на мировой сцене — это еще не альбом, а только сингл якобы Дрейка и The Weeknd. Песня «Heart on My Sleeve» появилась на стримингах в апреле этого года. Спустя две недели мейджор-лейбл Universal обратился к площадкам с требованием удалить трек, использующий сходство с голосами крупных артистов для финансовой выгоды. Интересно, что в итоге трек удалось удалить со всех платформ благодаря зарегистрированным правам на аудиотег продюсера Metro Boomin, который звучал в начале трека. При этом Universal не имел других рычагов юридического воздействия, так как сама песня «Heart on the Sleeve» не принадлежала лейблу.
В сентябре стало известно, что автор «Heart on My Sleeve» выдвинул песню на «Грэмми» — и юридически он на самом деле имел на это право, так как сам написал песню, затем лишь обработал ее с помощью нейросети (ровно та же история, что и с «Горгород навсегда»). Официально треку было отказано в номинации по другой причине: из‑за недоступности для широкой аудитории на стримингах и физических носителях.
Сейчас западная музыкальная индустрия прорабатывает законы, которые смогут ограничивать использование искусственного интеллекта в творчестве, чтобы оградить артистов от подобного использования их голосов и образов. Пока что универсальное решение так и не найдено.
Башня из слоновой кости. Эпилог
На российском юридическом поле решений вопроса пока даже не ищут. До выхода псевдосиквела «Горгорода» об этом вообще не говорили всерьез, и даже сейчас создание прецедента кажется маловероятным: эксперты музыкальной индустрии думают, что иноагент Мирон Федоров вряд ли станет обращаться в российский суд.
«Пока никто не знает, как контролировать эти процессы, нет и глобального инструмента для отслеживания подобных вещей. Проблема сейчас напоминает время, когда пришел интернет, люди стали скачивать пиратские эмпэтришки, а мейджоры пытались судить», — рассуждает автор телеграм-каналов для музыкантов Mudi и «Музыкальный Web3» Михаил Мазунов.
Но в итоге музыка в цифре стала индустриальным стандартом, а на стриминг-сервисы приходится более 80% доходов от прослушивания музыки. Возможно, в ближайшем будущем музыкальная индустрия примет и искусственный интеллект как дополнительную или даже неотъемлемую часть своей экосистемы.
Буквально на прошлой неделе в Голливуде закончилась забастовка сценаристов, которые требовали в том числе гарантий регулирования нейросетей в собственной работе. И там к компромиссу пришли.
Но нет и ничего хорошего в том, что дистрибьюторы, не имея юридических оснований, удаляют релизы под давлением звездных артистов.
Так, «Горгород навсегда» становится релизом-прецедентом, поднимающим сложные вопросы. Как подходить к использованию искусственного интеллекта в музыкальном бизнесе? Точно ли это безусловное зло — или пока непонятный рычаг, который может помочь сделать релизы лучше? А как регулировать его использование?
У нас нет ответа ни на один из этих вопросов. Но начать диалог сейчас было бы важным шагом.
Ну и напоследок, важно помнить: «Горгород навсегда» — это не настоящее продолжение истории, мы все еще не знаем, кто убил Марка.
*Мирон Федоров внесен Минюстом в список иностранных агентов.