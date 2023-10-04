Кто украл Марка? Как окружной депутат с нейросетью сделал фейк-альбом Оксимирона*

«Мы только учимся с этим жить. Я знаю, что на стороне мировых стриминг-платформ ведется активная дискуссия на тему генеративного контента, они еще не выработали общий подход. Думаю, сегодня лучшая защита — учиться использовать инструменты искусственного интеллекта себе на пользу: в процессах создания музыки, записи, сведения, мастеринга и так далее. Но ИИ не должен (и не сможет) подменять собой творческий импульс. Но может стать помощником в том, чтобы довести этот импульс до ума. Как с огнем: пока люди не научились использовать его себе на пользу, его страшно боялись », — отмечает собеседник.