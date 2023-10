Кто украл Марка? Как окружной депутат с нейросетью сделал фейк-альбом Оксимирона*

Самый громкий кейс на мировой сцене — это еще не альбом, а только сингл якобы Дрейка и The Weeknd. Песня «Heart on My Sleeve» появилась на стримингах в апреле этого года. Спустя две недели мейджор-лейбл Universal обратился к площадкам с требованием удалить трек, использующий сходство с голосами крупных артистов для финансовой выгоды. Интересно, что в итоге трек удалось удалить со всех платформ благодаря зарегистрированным правам на аудиотег продюсера Metro Boomin, который звучал в начале трека. При этом Universal не имел других рычагов юридического воздействия, так как сама песня «Heart on the Sleeve» не принадлежала лейблу.