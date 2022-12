20 лучших клипов 2022 года: выбор Никиты Лаврецкого

Виднейший тренд в клипах прошедшего года — анимационное видео, созданное с применением искусственного интеллекта. Такие ролики вышли сразу у нескольких популярных рок-групп — от King Gizzard & The Lizard Wizard до Everything Everything и Editors. Однако вне конкуренции оказалась работа «Dreamcatching» синтипоп-дуэта Magdalena Bay.