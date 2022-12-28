20 лучших клипов 2022 года: выбор Никиты Лаврецкого

Дело в том, что остальные артисты поддались соблазну сфокусироваться на странности, психоделичности и даже жуткости AI-анимации, а Magdalena Bay в коллаборации с художником Феликсом Гином создали нечто, действительно напоминающее настоящее человеческое искусство. Если точнее, открывающий кадр с поездом, пересекающим зеленое поле, — почти что‑то уровня Миядзаки, а лицо вокалистки, плавно превращающееся в облака, звезды и медуз, — это какой‑то Дали (разумеется, на минималках). Самое страшное в нейросетевом искусстве не его психоделичность, а тот факт, что оно уже готово заменить творцов из плоти и крови (целое кино пока не снимает, а клип — на, пожалуйста). Что ж, у людей-художников нет выбора, кроме как принять этот челлендж, а простым зрителям стоит порадоваться усилению конкуренции и естественного цифрового отбора, ведь это они приводят к таким восхитительным вещам, как «Dreamcatching».