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Алекс Росс Перри снимет фильм о группе Pavement — смесь байопика, дока, мюзикла и кучи всего еще

Денис Ламехов
Сегодня в 19:10

Американский режиссер Алекс Росс Перри («Ее запах», «Королева Земли») снимет фильм об альтернативной рок-группе Pavement, пишет The New Yorker.

В декабре прошла премьера мюзикла по мотивам дебютной пластинки коллектива «Slanted and Enchanted», вышедшей в 1992-м. Автором постановки также был Перри — записи выступлений будут использованы в грядущей ленте. Вот как ее задумка описывается в тексте нью-йоркского журнала:

«Три года назад лейбл Matador Records, на котором выходят записи Pavement, предложил Перри сотрудничество. Группа хотела фильм, но фронтмен Стивен Малкмус заявил, что не заинтересован в работе с режиссером-документалистом. Он хотел нанять сценариста, но он не хотел сценария. „Что это означает, никто не знал“, — отметил Перри.

Тогда режиссер решил подойти к невыполнимому заданию с нереалистичных позиций. „Правдиво, нелепо, реально, фальшиво, идиотски, клишированно, алогично“, — сказал он и предложил пример.

„Берете фильм Тодда Хейнса о Бобе Дилане [‚Меня там нет‘], документалку Скорсезе [‚Нет пути назад: Боб Дилан‘], ленту Д.-А.Пеннебейкера [‚Не оглядывайся‘] и фильм самого Дилана, который все ненавидят [‚Реналдо и Клара‘]. Все это смешиваете. Полученный результат — смесь байопика, архивных съемок, кусочков мюзикла по ‚Slanted and Enchanted‘, туровой документалки, фарса и победной песни“.

Перри сформулировал еще один тезис: „Что, если Pavement, рок-группа без единой платиновой пластинки, — это самая важная группа всех времен?“»

Дата релиза ленты и другие подробности о ее выходе пока держатся в секрете. Если вы не знакомы с творчеством Алекса Росса Перри, кроме полнометражных работ рекомендуем посмотреть клипы его авторства для музыкальных групп. Помимо «Harness Your Hopes» Pavement, это «I Can Only Stare» Sleigh Bells, «Sludge» Vivian Girls и «Yellow Is the Color of Her Eyes» Soccer Mommy.

И предлагаем перечитать два посвященных режиссеру архивных материала «Афиши Daily». Первый — рецензия на ленту «Ее запах» с Элизабет Мосс. Это последняя к текущему моменту работа Перри. Второй — рейтинг всех его фильмов от лучшего к худшему.

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