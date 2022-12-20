«Три года назад лейбл Matador Records, на котором выходят записи Pavement, предложил Перри сотрудничество. Группа хотела фильм, но фронтмен Стивен Малкмус заявил, что не заинтересован в работе с режиссером-документалистом. Он хотел нанять сценариста, но он не хотел сценария. „Что это означает, никто не знал“, — отметил Перри.

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Тогда режиссер решил подойти к невыполнимому заданию с нереалистичных позиций. „Правдиво, нелепо, реально, фальшиво, идиотски, клишированно, алогично“, — сказал он и предложил пример.

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„Берете фильм Тодда Хейнса о Бобе Дилане [‚Меня там нет‘], документалку Скорсезе [‚Нет пути назад: Боб Дилан‘], ленту Д.-А.Пеннебейкера [‚Не оглядывайся‘] и фильм самого Дилана, который все ненавидят [‚Реналдо и Клара‘]. Все это смешиваете. Полученный результат — смесь байопика, архивных съемок, кусочков мюзикла по ‚Slanted and Enchanted‘, туровой документалки, фарса и победной песни“.

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Перри сформулировал еще один тезис: „Что, если Pavement, рок-группа без единой платиновой пластинки, — это самая важная группа всех времен?“»